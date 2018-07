Franken kocht weiter: Extreme Hitze auch am Wochenende

NÜRNBERG - Der Freitag bietet perfekte Voraussetzungen für die Mondfinsternis - der wolkenlose Himmel bleibt uns auch noch in der Nacht erhalten. Und auch beim Bardentreffen warten hochsommerliche Temperaturen - Anfang nächster Woche wird es dann noch heißer!

Am Montag und am Dienstag sollte man unbedingt ausreichend Wasser dabeihaben. Foto: dpa



Am Freitag wird die Sonne die Luft über Franken wieder zum Flimmern bringen. Wetter.com spricht sogar eine amtliche Hitzewarnung aus. Es erwarten uns laut dem Wetterdienst von nordbayern.de Temperaturen zwischen 29 und 31 Grad, Sonnenschein und kein Regen. Der Abend bietet dann eine klare Sicht und beste Voraussetzungen für die Mondfinsternis. Hier sind sich Wetter.com als auch Wetter.de einig: Der Himmel wird wolkenlos bleiben, sodass auch die Temperaturen bis in den späten Abend hinein nicht unter 20 Grad fallen werden.

Gegen 22 Uhr heißt es Ferngläser bereit legen, denn dann befindet sich der Mond vollständig im Kernschatten der Erde. Da ist es dann auch dunkel genug, um den Blutmond zu sehen. Die Phase der totalen Mondfinsternis wird in unserer Region von 21.29 Uhr bis 23.13 Uhr andauern. Je nach Standpunkt ist das Himmelsspektakel auch in Franken gut zu erkennen.

Wer die glühende Hitze überhaupt bis zum Abend hin überstehen möchte, sollte vorher besser Abkühlung suchen: Die findet man zum Beispiel in den fränkischen Badeseen: Mit Wassertemperaturen von 22 Grad (großer Brombachsee) und 25 Grad (Rothsee) bieten sie beste Bedingungen. Doch nicht nur der Gang an den See ist am Wochenende eine Option, den Sommer zu genießen. Neben dem Bardentreffen und dem Annafest finden in der Region wieder zahlreiche Events statt:

Zu Beginn dieser Woche hatten manche Wetterdienste noch Hitzegewitter am Wochenende prophezeit. Doch nun scheint es, als wäre das nur heiße Luft gewesen: Denn am Samstag bleibt erst einmal alles beim Alten. Wetter.de sieht 31 Grad und keinerlei Regenrisiko. Wetter.com hält immerhin ein paar Regentropfen für nicht ausgeschlossen und taxiert die Regenwahrscheinlichkeit auf 35 Prozent - am Abend steigt diese sogar auf 90 Prozent.

Auch für den Sonntag sieht der fränkische Wetterochs keine Gewittergefahr, bei bis zu 30 Grad bleibt es erneut heiß. Wetter.com glaubt ebenfalls nicht an Regen, verspricht aber "nur" acht Sonnenstunden.

Laut dem fränkischen Wetterochs soll die kommende Woche ebenfalls hochsommerlich weitergehen. Am Montag werden bereits Temperaturen zwischen 31 und 35 Grad erwartet, am Dienstag dann sogar bis zu 37 Grad!

Am Mittwoch ist dann vielleicht ein Abkühlung in Sicht, denn es soll uns eine Kaltfront erwarten. Ob diese uns treffen wird, ist allerdings noch unklar. Immerhin rechnet auch wetter.com mit Temperaturen unter 30 Grad und Gewitter.

