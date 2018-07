Franken schwitzt weiter: Mit über 30 Grad bleibt es heiß

NÜRNBERG - Auch wenn das sonst selten der Fall ist: das Wetter ist im Moment eine echte Konstante. Weiterhin bleibt es mit Temperaturen um die 30 Grad heiß. Bringen denn wenigstens Hitzegewitter bald eine kleine Abkühlung? Da werden sich die Experten immer uneiniger.

Die Hitze hat die Region weiterhin fest im Griff: Wer seinen Tag im Bad verbringen kann, darf sich glücklich schätzen. © dpa/ Julian Stratenschulte



Für alle, die die Abwechslung lieben, bietet das Wetter momentan kaum Anreiz: Wetter.de sagt auch für den Donnerstag mal wieder Höchstwerte von 31 Grad vorher. Das Regenrisiko beträgt genau null Prozent. Für die trockenen Böden in der Region keine gute Nachricht. Die Kollegen von wetter.com sagen exakt dasselbe: 31 Grad, kein Regen, 12 Stunden Sonne. Immer wieder schieben sich jedoch im Tagesverlauf Wolken vor die Sonne.

Auch am Freitag wird die Sonne die Luft über Franken wieder zum Flimmern bringen. Es erwarten uns laut dem Wetterdienst von nordbayern.de Temperaturen zwischen 29 und 32 Grad, Sonnenschein und kein Regen. Nur wetter.com sieht für den Freitag eine geringes Regenrisiko von 25 Prozent. Es spricht also vieles dafür, dass von oben keine Abkühlung zu erwarten ist. Das Gegenteil gilt für die fränkischen Badeseen: Mit Wassertemperaturen von 22 Grad (großer Brombachsee) und 25 Grad (Rothsee) bieten sie beste Bedingungen. Doch nicht nur der Gang an den See ist am Wochenende eine Option, den Sommer zu genießen. In der Region finden wieder zahlreiche Events statt:

Zu Beginn dieser Woche hatten manche Wetterdienste noch Hitzegewitter am Wochenende prophezeit, doch nun scheint es, als wäre das nur heiße Luft gewesen: Denn am Samstag bleibt erst einmal alles beim Alten. Wetter.de sieht für den Samstag 31 Grad und keinerlei Regenrisiko. Wetter.com hält ein paar Regentropfen nicht für ausgeschlossen und taxiert die Regenwahrscheinlichkeit auf 35 Prozent. Der fränkische Wetterochs ist sich ebenfalls nicht so sicher, ob die Hitzewelle durch Schauer eine Abkühlung findet. Eine Kaltfront von Westen könnte einige heftige Gewitter mitbringen, heißt bleibt es dennoch, so der Experte.

Für den Sonntag sieht der Wetterochs hingegen keine Gewitter, bei bis zu 30 Grad bleibt es allerdings erneut heiß. Der Wetterdienst von nordbayern.de prognostiziert eine Regenwahrscheinlichkeit von 20 Prozent. Wetter.com hingegen glaubt nicht an Regen am Sonntag, verspricht aber "nur" acht Sonnenstunden. Man darf also gespannt sein. Sicher ist: Sinken werden die Temperaturen nur minimal, die Höchstwerte liegen bei 33 Grad. Für nächste Woche sagen einige Wettermodelle Hitzegewitter voraus. Abkühlung würden jedoch auch sie nicht bringen.

Auch das Europawetter gestaltet sich in den nächsten Tagen außerordentlich freundlich. Egal, wo es hingehen soll, schlechtes Wetter muss man so gut wie nirgendwo fürchten. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes liegen die Temperaturen in ganz Europa deutlich über 25 Grad - vom finnischen Helsinki bis ins südspanische Malaga, wo am Samstag gar 39 Grad erwartet werden. Einzige Ausnahmen sind Nordengland, Schottland, Nordirland und Irland. Dort liegen die Werte jeweils um 20 Grad.

