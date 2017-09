Franken tankt Sonne: Schmuddelwetter vorerst vorbei

Temperaturen bis zu 16 Grad, zum Ende der Woche wird es noch wärmer - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Sonnenanbeter aufgepasst: Das wird Eure Woche! Der September zeigt, dass er mehr kann als Regen und Wolken und Grau in Grau - uns steht ab Mittwoch eine herbstlich-schöne Woche mit angenehmen Temperaturen bevor!

Rose im Herbstlichen Morgennebel © Patrick Pleul/dpa



Am Mittwoch erwartet uns nach wetter.de in den Morgenstunden Nebelschwaden, die sich dann in den Vormittagsstunden auflösen. Der Mittwoch wird, ähnlich wie der Dienstag, durchwachsen von sonnig bis wolkig. Die Regenwahrscheinlichkeit laut wetter.de sinkt im Vergleich zum Vortag jedoch deutlich ab und es könnte trocken bleiben.

Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen bis auf 16 Grad. So lässt sich der Herbst von seiner goldenen Seite zeigen. Nachts kühlt es deutlich ab. Nachteulen sollten sich daher immer Wärmeres zum Anziehen mitnehmen.

Der Wetterochs spricht von "Erwärmungstendenzen", die in den kommenden Tagen dann für tolles Herbstwetter sorgen - so soll es von Donnerstag bis Samstag wärmer werden, gar von bis zu 21 Grad ist beim Wetterochs die Rede. Wir dürfen uns also berechtigte Hoffnungen auf ein angenehmes Wochenende machen!

Für alle, die es diese Woche gern noch wärmer hätten, haben wir noch ein paar Tipps, wie sich beim Heizen ordentlich Geld sparen lässt:

Der Temperaturspitzenreiter in Europa ist in dieser Woche - wie so oft - die iberische Halbinsel. Bei 27 bis 28 Grad haben uns die Spanier und Portugiesen einiges voraus - auch wenn die Deutschen, nach aktuellem Stand der Dinge, in dieser Woche auch keinen wirklichen Grund zur Klage haben dürften.

nb