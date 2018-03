Franken taut auf: Das Wochenende wird wieder wärmer

Ab Samstag können die Temperaturen Werte im zweistelligen Bereich erreichen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wo ist er denn endlich, dieser Frühlingsanfang? Beim Blick aus dem Fenster konnten die Nürnberger am Donnerstag nur Schneeflocken beobachten. Und die Winterjacke kann angesichts des kalten März-Wetters auch noch nicht im Kleiderschrank verstaut werden. Doch es gibt Hoffnung.

Nicht den Kopf hängen lassen! Auch wenn es am Freitag nochmal unschöner wird, verspricht das Wochenend-Wetter wieder Besserung. Ob das schon der erhoffte Frühlingsbeginn ist? © dpa



Zumindest die Temperaturen stimmen das fränkische Gemüt zum Wochenende hin freundlicher. Der Freitag beginnt allerdings noch ein wenig verhalten. So lässt sich die Sonne nur für eine Stunde über Nürnberg blicken, wie das Portal von wetter.de berichtet. Und auch die Temperaturen werden den niedrigen, einstelligen Bereich mit Höchstwerten von bis zu 5 Grad wohl nicht überschreiten, der Regenschirm könnte vereinzelt von Nöten sein. Doch keine Sorge: Man muss trotzdem nicht den Tag in den eigenen vier Wänden verbringen. Inspiration? Bitteschön! Das sind unsere Wochenendtipps.

Und am Samstag sieht dann doch auch schon wieder alles besser aus. Der Wetterdienst von nordbayern.de vermeldet Temperaturen von bis zu 10 Grad und spricht von einer Regenwahrscheinlichkeit von nur 20 Prozent. Die Sonne kommt aus der ganztätig anhaltenden Wolkendecken jedoch nur vereinzelt hervor.

Der Sonntag verläuft laut dem Wetterochs dann auch "recht freundlich", was sich in den 12 Grad dann auch zeigen wird. Allerdings ist nachts mit leichtem Frost zu rechnen. Dennoch sollte man sich vom leichten Stimmungshoch nicht täuschen lassen. Denn die kommende Woche startet dem Wetterdienst von nordbayern.de zufolge vor allem in den Nachmittagsstunden mit reichlich Regengüssen.