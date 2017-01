Franken-Therme im Bau-Fieber: Was sich bald ändert

BAD WINDSHEIM - Mehr als 2000 Gäste sind in der vergangenen Woche täglich in der Franken-Therme in Bad Windsheim gezählt worden. Nach einem Rekord im Jubiläumsjahr blickt Geschäftsführer Hubert Seewald 2017 auf ein ruhiges Jahr der Planung. Ab 2018 rollen die Bagger auf zwei Großbaustellen.

Die Franken-Therme in Bad Windsheim hat alle Erwartungen übertroffen. Eine besondere Attrak­tion ist der Salzsee mit der markanten Kuppelkonstruktion. Foto: Studio Waldeck



457.045 Badegäste wurden 2016 bis zum Abend des 31. Dezember gezählt. Vor zwei Wochen konnte der bisherige Besucher-Rekord von 2013 (442.284) geknackt werden. Dies sei unter anderem der Erweiterung des Reisemobilhafens und dem aufwendigen Marketing anlässlich des zehnten Geburtstags der Therme zu verdanken gewesen. Spezielle Aktionen könne man aber nicht jedes Jahr stemmen, macht Hubert Seewald deutlich.

Vielmehr will er sich im nächsten Jahr der Planung widmen, damit die Therme auch weiterhin attraktiv für Gäste bleibt. Etwa 100.000 Euro wird die Überarbeitung des Brandschutzes kosten. "Becken werden nicht gesperrt, es kann aber schon sein, dass Gäste den ein oder anderen Handwerker sehen", sagt Seewald.

Fertiggestellt wurde 2016 der zweite Gang, durch den Gäste des Vital-Hotels ohne Umwege direkt von ihrer Unterkunft in das Bad gelangen. 2018 startet ein lang erwünschtes Projekt: ein zusätzliches Zwölf-Prozent-Solebecken. In drei Abschnitten lässt der Zweckverband Kurzentrum für rund 6,5 Millionen Euro einen neuen Bereich zwischen Salzsee und dem bisherigen Zwölf-Prozent-Becken errichten.

Im ersten Abschnitt ist zudem die Erweiterung der bisher 800 Umkleiden und Schränke auf 1000 vorgesehen. Der Sanitärbereich am Salzsee wird abgerissen, das zusätzliche Becken an dieser Stelle gebaut.

Kosten gespart

Im letzten Abschnitt soll der Salzsee mittels eines zweiten Wasserkreislaufes in einen Kalt- und einen Warmbereich getrennt werden. So können Kosten für das Beheizen des Außenbereichs im Winter gespart werden.

Deutlich günstiger wird die angepeilte Sauna-Erweiterung, deren Finanzierung die Therme übernimmt. "2,5 Millionen werden wir uns leisten können, mehr aber auch nicht aus heutiger Sicht", sagt der Geschäftsführer.

Neu ausgerichtet werden muss das Bistro, das für die Zahl der Besucher deutlich zu klein geworden ist. Auch eine zweite große Aufguss-Sauna mit Ruheraum gehört zur Wunschliste.

Das Gute am Gesamtkonzept der Franken-Therme sei, dass der bisherige Saunabereich für die Bauarbeiten nicht tangiert wird. "Es wird in einem komplett neuen Bereich gebaut" sagt Seewald. Wenn alles klappt, wird im Sommer 2019 der Sauna-Garten geöffnet.

