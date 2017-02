Beim Frankenballoncup 2017 am Samstag war Flexibilität gefragt. Wegen des schlechten Wetters am Nürnberger Airport wurde der Start kurzerhand nach Ebermannstadt verlegt. Unser Volontär Micha Schneider hat sich mit in den Korb gewagt. Weil es seine erste Ballonfahrt war, wurde er am Ende in guter Tradition "getauft". Hierfür musste er auf die Knie gehen. Die Eindrücke gibt es hier. © Micha Schneider