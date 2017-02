Frankenballoncup 2017: Wir nehmen Sie mit in die Luft

EBERMANNSTADT - Der Frankenballoncup 2017 startete am Samstag nicht vom Flughafen Nürnberg, sondern vom Flugplatz Burg Feuerstein bei Ebermannstadt. Den Teilnehmern aus ganz Deutschland war's egal.

Aus dem Korb bot sich ein atemberaubender Anblick. Da war das Wetter dann auch schon fast egal. © Micha Schneider



Flexibilität kann nicht schaden - vor allem beim Ballonfahren. Am Flughafen war ein Start am Samstagnachmittag aus Wettergründen nicht möglich, ganz absagen wollte man den Frankenballoncup 2017 aber auch nicht. Also starteten die 30 Heißluftballons bei der diesjährigen Veranstaltung kurzerhand in Ebermannstadt vom Flugplatz Burg Feuerstein.

"Es schmerzt natürlich, dass der Start am Flughafen nicht möglich war - auch wegen der Öffentlichkeitsarbeit", sagte Präsident Manfred Eckstein vom Verein 'Frankenballon'. Den Teilnehmern war's egal, sie waren für die Veranstaltung aus Augsburg, Kiel oder sogar Wien nach Nürnberg gereist. Nach dem Briefing für die Piloten stieg der "Fuchsballon" von Joachim Gampe um ca. 14.30 Uhr in die Luft.

Die Verfolger versuchten anschließend, das Kreuz, das Gampe zuvor mit einem Zielkreuz markiert hatte, möglichst präzise mit einem Marker zu treffen. Am Abend dann die Nachricht: Die am Sonntag geplante wurde wegen Nebel in den Tälern abgesagt.

