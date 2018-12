Frankenschnellweg dicht: Hafenbrücke nach Dauerregen unterspült

NÜRNBERG - Der Dauerregen sorgt jetzt auch in Franken für heftige Einschränkungen: Erst flutete Wasser den Frankenschnellweg im Nürnberger Süden, dann versagten die Drainagen der Hafenbrücke. Die Fahrbahn bleibt wohl bis tief in die Nacht gesperrt - mindestens.

Wassermassen drangen aus den Rohren und unterspülten den Beton. Foto: ToMa



Seit Stunden hat der heftige Dauerregen Franken fest im Griff. Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) etwa in Nürnberg mindestens 30 Liter pro Quadratmeter beobachtet hatte, riefen die Experten aus Offenbach jetzt Alarmstufe Orange aus. Dort erwartet man über die Nacht erneut bis zu 30 Liter pro Quadratmeter - und steigende Pegelstände in der ganzen Region.

Nun hatte das Regenwetter in Nürnberg erste ernsthafte Folgen. Am frühen Abend wurde der Frankenschnellweg im Süden der Stadt überschwemmt, gewaltige Massen sammelten sich auf der Hafenbrücke, die über den Main-Donau-Kanal führt. Nach kurzer Zeit konnte das Regenwasser offenbar nicht mehr richtig ablaufen, so skizziert es die Nürnberger Berufsfeuerwehr. Die Experten vermuten, dass durch den trockenen Sommer die Ablaufdrainagen an der Fahrbahn verstopft und ausgehärtet sind.

Bis Dienstagvormittag: DWD warnt vor Dauerregen

Die Feuerwehr griff zum Schlauch - und spülte einen der Ablaufkanäle testweise mit Hochdruck frei. Eine Idee, die zunächst aufging, das Regenwasser konnte abfließen. Das Wasser bahnte sich jedoch bereits zuvor einen Weg in die Tiefe und unterspülte dabei Teile des Brückendamms. Verbundsteine brachen aus ihrer Verankerung, Erdreich quoll aus allen Ritzen und Löchern, Wasser sprudelte.

Experten von Sör müssen anrücken

Weil die Feuerwehr keine Aussage über die Statik treffen kann, bleibt die Hafenbrücke auf Anordnung der Einsatzleitung zunächst gesperrt. Davon ist auch die unterführende Donaustraße betroffen. Noch in der Nacht müssen jetzt Experten vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) anrücken. Sie entscheiden, wie es auf dem Frankenschnellweg weitergeht.

Von dem Wasserrohrbruch ist auch eine der Brücken betroffen, die in den kommenden Jahren in Nürnbergs Süden abgerissen werden müssen. Einzelne Spannstähle seien mangelhaft - und besonders rissgefährdet. Ein Mammutprojekt, dass die Stadt rund 29 Millionen Euro kosten wird. Anwohner fürchten ein Verkehrschaos in den kommenden Monaten und Jahren.

