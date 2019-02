Fränkin will Heidi bei "Germany’s next Topmodel" überzeugen

HASSFURT - Die Castingshow "Germany’s next Topmodel" startet am Donnerstag in die 14. Staffel. Mit dabei ist eine Haßfurterin. Sie sagt: "Ich möchte mir beweisen, dass ich das kann und dabei Spaß habe."

So sieht Ann-Kathrin Grünewald (rechts) aus. Am schönsten findet die Haßfurterin ihre Lippen. © Fotos: ProSieben/Richard Hübner/Martin Bauendahl/ProSiebenSat1.



Ab Donnerstag wird unter der Aufsicht von Heidi Klum wieder um die Wette gestöckelt. 50 junge Frauen beweisen in der ersten Folge bei einer Modenschau von Designer Michael Michalsky ihre Qualitäten als Nachwuchsmodels. Mit dabei ist Ann-Kathrin Grünewald, eine 20-jährige Bürokauffrau aus Unterfranken. Als offen und ehrlich beschreibt sie sich. "Wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich das auch." In der Sendung mitzumachen sei schon immer ihr Traum gewesen. Am schönsten findet sie an sich selbst ihre vollen Lippen.

"Germany's Next Topmodel" geht in die 14. Staffel

Im Vorstellungsvideo plaudert die Unterfränkin aus dem Nähkästchen: Ihr Ex-Freund habe ihr einst vorgeschrieben, wie viele Teller Essen sie am Tag zu sich nehmen darf, erzählt sie. Sie habe damals selbst geglaubt, zu dick zu sein. "Aber dann habe ich in den Spiegel geschaut und erkannt, dass das gar nicht stimmt", sagt die schlanke Brünette. Er habe aber "nullkommanull" mit ihrer Teilnahme an der Sendung zu tun, betont sie. "Ich möchte mir beweisen, dass ich das kann und dabei Spaß habe."

In der neuen Staffel bewertet Klum nicht mehr mit Thomas Hayo und Michael Michalsky die Mädchen, sondern lädt in jeder Folge Gastjuroren ein. Heute Abend ist Lena Gercke dabei, die Gewinnerin der ersten Staffel der Sendung. Wie die Fränkin bei ihr ankommt, ist heute Abend auf ProSieben um 20.15 Uhr zu sehen.

