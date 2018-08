Fränkische Weinfeste: Wo gibt's die besten Tropfen der Region?

Die Nürnberger Zeitung hat einige Tipps für Sie zusammengestellt - vor 45 Minuten

RÖDELSEE - Am kommenden Wochenende lohnt eine Wanderung nach Rödelsee besonders: Vom 31. August bis zum 3. September wird dort Kirchweih gefeiert. Wer am Sonntag, 2. September unterwegs ist, sollte das Weinfassrennen, dass um 14 Uhr am Dorfweiher stattfindet, nicht verpassen.

Ein warmes Frühjahr und nun kalte Nächte begünstigen die Entwicklung der fränkischen Reben. Die Winzer sehen gute Voraussetzungen für einen tollen Jahrgang. © Frank Märzke



Ein warmes Frühjahr und nun kalte Nächte begünstigen die Entwicklung der fränkischen Reben. Die Winzer sehen gute Voraussetzungen für einen tollen Jahrgang. Foto: Frank Märzke



Die besten Tropfen der Kitzinger Winzer erlebt man den ganzen Sommer über beim Kitzinger Stadtschoppen in der Altstadt. Von Donnerstag, 30. August, bis Sonntag, 2. September, schenkt zum Abschluss der Aktion das Weingut Röser auf der Alten Mainbrücke aus. Ebenfalls vor Ort ist die Winzergemeinschaft Franken. Donnerstags und freitags startet der Ausschank um 17 Uhr, am Wochenende geht es bereits um 14 Uhr los.

Ganz Sommerach verwandelt sich am Samstag und Sonntag, 1. und 2. September, in einen Festplatz. Überall kann man die Weine der Sommeracher Betriebe verkosten. Winzer- und Handwerksbetriebe öffnen ihre Türen und bieten neben fränkischen Spezialitäten an vielen Orten auch ein Musikprogramm. Die örtlichen Vereine und Künstler präsentieren sich mit Ständen und Ausstellungen. Auf dem Programm stehen ein Bücherflohmarkt und Modenschauen. Beginn ist jeweils um 11 Uhr.

Die Würzburger Weine stehen noch bis Sonntag, 2. September, im Mittelpunkt der Weinparade auf dem Würzburger Marktplatz. Das große Weinfest mit über 100 Weinen im offenen Ausschank findet bereits zum 15. Mal statt.

Über 40 Weine der örtlichen Winzer kann man von 1. bis 3. September auf dem festlich geschmückten Karlstädter Marktplatz verkosten. Das Flaakwinzer-Weinfest gilt wegen des stimmungsvollen Ambientes in der restaurierte Altstadt als besonders schön.

