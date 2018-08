Im Gefängnis im oberfränkischen Kronach war am Freitag im Dachstuhl ein Brand ausgebrochen. Die Insassen mussten deshalb vorerst in ein Nebengebäude verlegt werden. Wie ein Polizeisprecher sagte, breiteten sich die Flammen aus noch ungeklärter Ursache in einer Zwischendecke unter dem Dach aus - möglicherweise legten aber Häftlinge das Feuer. © NEWS5 / Fricke