Frau erkennt Exhibitionisten wieder: Festnahme

Mann sprach Frau an und spielte anschließend an sich herum - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In Zerzabelshof hat die Polizei am frühen Freitagmorgen einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen. Der 31-Jährige soll tags zuvor eine Passantin belästigt haben.

Die Frau befand sich am Donnerstagmorgen gegen 3.45 Uhr in der Bingstraße, als ihr ein Mann begegnete. Der Unbekannte sprach sie an, führte sexuelle Handlungen an sich durch und ging dann weiter. Am Freitagmorgen sah die Frau den Täter fast zum gleichen Zeitpunkt erneut in Tatortnähe und verständigte die Polizei. Streifenbeamte der Inspektion Ost nahmen den mutmaßlichen Exhibitionisten fest und leiteten Ermittlungen gegen den 31-Jährigen ein.

tig