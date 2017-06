Frau flieht nach Unfall und bleibt bewusstlos stehen

Wagen wird immer langsamer und bleibt stehen - vor 2 Stunden

KÖNIGSBERG - Eine 34-jährige Frau kollidierte mit ihrem Pkw bei Hellingen (Landkreis Haßberge) mit einer Leitplanke. Doch statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Frau zunächst weiter, ehe der Wagen immer langsamer wurde und schließlich stehen blieb. Der Grund: Offenbar war die Fahrerin bewusstlos.

Die 34-Jährige war laut Polizeiangaben am Freitagabend auf dem Weg in Richtung Königsberg, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte. Die Frau fuhr weiter bis auf die Staatstraße 2278 von Königsberg in Richtung Oberhohenried, als das Auto immer mehr an Tempo verlor und schließlich zum Stehen kam. Die Fahrerin hatte offenbar das Bewusstsein verloren. Die Polizei stellte beim Eintreffen einen Alkoholgeruch bei der Frau fest.

