Frau in Oberasbach vor Auto geschubst: Sechs Jahre Haft

Streit um einen Pappbecher eskalierte - Körperverletzung sowie Drogenhandel - vor 5 Stunden

NÜRNBERG - Ein 30-Jähriger stieß im Streit eine Frau vor ein Auto - vorsätzliche Körperverletzung sowie Drogenhandel bringen ihm sechs Jahre Freiheitsstrafe ein.

Der Anlass hätte geringer kaum sein können: Am 21. Juli 2017 warf eine junge Frau einen benutzten Pappbecher in den Mülleimer einer Eisdiele in Oberasbach - als die Besitzerin (56) anmerkte, dass der Korb nur für leere Eisbecher gedacht sei, war plötzlich der Teufel los. Sie wurde übel beleidigt und als der Angeklagte, der Verlobte der jungen Frau hinzutrat, folgen auch noch rassistische Sprüche. Er schubste die Frau, trat den Mülleimer um und zog mit seiner Verlobten davon. Als er später wieder an der Eisdiele vorbeilief, versuchte die Besitzerin, den Randalierer mit ihrem Handy zu fotografieren.

Die Situation eskalierte: Der 30-jährige Mann packte die Frau und stieß sie auf die stark befahrene Rothenburger Straße. Er habe dabei bewusst abgewartet, bis sich ein Auto näherte, meinte der Staatsanwalt und forderte, den Angeklagten wegen versuchten Mordes zu verurteilen. Doch die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth zweifelt an einem Tötungsvorsatz und verurteilte den 30-Jährigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung, die Frau kam glücklicherweise mit Prellungen davon.

Zufällig Drogenlager entdeckt

Noch am 21. Juli war der Angeklagte geschnappt worden, doch kam nach einer Vernehmung auf freien Fuß. Seine Freiheit nutzte er, um gleich am nächsten Tag nach Halle zu fahren - dort hatte er in der Vergangenheit immer wieder Drogen besorgt.

In der Zwischenzeit kam es zum Haftbefehl. Als die Ermittler den 30-Jährigen am 2. August in seiner Wohnung im südlichen Rother Landkreis aufsuchten, entdeckten sie sein Drogenlager: 733 Ecstasytabletten, 82 Gramm Kokain, 87 Gramm Haschisch und 21 LSD-Trips fanden sich, mindestens neun Kilo Marihuana hatte der Angeklagte schon vorher vertickt. Weil aus Straftaten keine Gewinne entstehen sollen, wird die Staatskasse 75 872 Euro von ihm fordern.

Seine eigene Drogensucht ist durch eine Haaranalyse belegt. Neben der Freiheitsstrafe verfügt die Schwurgerichtskammer die Einweisung des Mannes in eine Entzugsklinik.

Ulrike Löw E-Mail