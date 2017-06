"Frei.Wild" und KZ-Witze: Ärger um kirchliche Weihe

EICHSTÄTT - Die Erzdiözese Bamberg hatte einen Neustart abgelehnt, in Eichstätt bekommt ein junger Mann jetzt die höhere kirchliche Weihe, trotz seiner früheren Verwicklung in Rassismus- und Antisemitismus-Vorwürfe.

Eichstätts Bischof Gregor Maria Hanke will einen umstrittenen Priesterkandidaten zum Diakon weihen. Der Kandidat war aus dem Würzburger Priesterseminar geflogen, weil er sich rassistisch geäußert hatte. Jetzt gilt er als geläutert. © Archiv



Schon am Samstag, 24. Juni, soll der Theologe zusammen mit einem weiteren Priesterkandidaten von Bischof Gregor Maria Hanke in Eichstätt zum Diakon geweiht werden, einer Vorstufe zum Priesteramt. Der Kandidat stammt aus dem Erzbistum Bamberg und war vor vier Jahren zusammen mit einem Mitstudenten aus dem Würzburger Priesterseminar geflogen.

Eine interne Untersuchung hatte 2013 ergeben, dass sich die jungen Leute unerträgliche KZ-Witze erzählt haben, einer hat ein Konzert der umstrittenen Band "Frei.Wild" besucht. Dafür habe er sich an einem 20. April - das ist Hitlers Geburtstag - ausdrücklich vom Gottesdienstbesuch befreien lassen. Der Gruppe wird rechtsradikale Propaganda nachgesagt. Außerdem sei der Hitlergruß gezeigt worden, und beim gemeinsamen Mittagstisch habe einer dieser Seminaristen nach einem "Neger zum Abräumen" gerufen.

Diese bekannt gewordenen Vorfälle hatten damals öffentlich hohe Wellen geschlagen. An der Würzburger Kirchenspitze hieß, jemand mit einem solchen Verhalten sei "nicht für den Priesterberuf qualifiziert". Bischof Hanke hat einen der Betroffenen nun zur Diakonenweihe zugelassen. Er gilt in Eichstätt als geläutert.

So habe er 2014 ein Jahr lang ein Orientierungspraktikum in einer Pfarrei der Diözese Eichstätt absolviert. Dazu habe ein „therapeutischer Prozess zur Aufarbeitung der Würzburger Vorfälle“ gehört. Außerdem lebte der junge Mann in einer Wohngemeinschaft mit einem syrisch-muslimischen Asylbewerber.

Heute, so Eichstätt, gebe es keine Anzeichen für "rechtsradikale, antisemitische oder in irgendeiner Form extremistische Gesinnung". Man könne davon ausgehen, dass keine "Fehleinstellung" vorliege.

