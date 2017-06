Freilaufendes Känguru in Niederbayern unterwegs

SIMBACH AM INN - Die Polizei in Niederbayern hat einen ungewöhnlichen Fahndungsaufruf gestartet. Gesucht wird nämlich ein freilaufendes Känguru.

In Niederbayern sucht die Polizei nach einem freilaufenden Känguru, das eine Frau in ihrem Vorgarten bemerkte. © Polizei Niederbayern



Ein Frau bemerkte am Montag in Simbach am Inn (Kreis Rottal-Inn) in ihrem Vorgarten ein Känguru und rief die Polizei. Um sicherzugehen, dass es sich nicht um eine Falschmeldung handelte, machten sich Beamte auf den Weg zu der Anwohnerin im Ortsteil Erlach und sahen selbst das etwa 70 Zentimeter große Känguru, wie die Polizei auf ihrer Facebook-Seite mitteilte. Das Tier ließ sich allerdings nicht einfangen und verschwand im Wald, wo es nicht mehr gefunden werden konnte. Nun bittet die Polizei um "sachdienliche Hinweise".

Wie die Beamten mitteilen, können diese Tiere nach Aussage eines anderen Känguru Besitzers zumindest im Sommer in freier Wildbahn gut überleben. Nach unbestätigter Mitteilung kann es sein, dass dieses - oder ein anderes Tier - bereits vor ein paar Tagen im Bereich Wurmannsquick/Hebertsfelden aufgetaucht ist.

