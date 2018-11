Freitag in Nürnberg: Scooter feiern 25-jähriges Bandjubiläum

NÜRNBERG - Die Band Scooter gibt es schon seit 1994 und ist seitdem kaum aus Deutschland wegzudenken. Die Band um Frontmann H.P. Baxxter tourt aktuell durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und macht dabei auch einen Stop in Nürnberg.

H.P. Baxxter und seine Band Scooter sind gerade auf Tour und treten am Freitag in Nürnberg auf. © Axel Heimken (dpa)



Egal ob "Hyper Hyper", "How much is the fish" oder "Maria" - mindestens ein Lied davon kennt jeder. Auch wenn manche kritisieren, dass die Musik mehr Geschrei als Gesang ist, können Scooter sich nicht über mangelnde Fans beschweren. Ihre Arenatour läuft so gut, dass sie sogar bereits sieben Zusatzshows ankündigten. Fans können sich auf riesige Bühnenaufbauten, dutzende flimmernde LED Flächen und neun ausverkaufte Arenen freuen.

Neben ihren Konzerten in Deutschland treten Scooter auch in einigen europäischen Ländern und in Australien auf. Resttickets für das Konzert in Nürnberg sind noch über diesen Link verfügbar.

