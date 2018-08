Freitag ist Fischtag: Eine Forelle für Wanderreporter Martin

Die 33. Etappe startet in Simmelsdorf - vor 4 Minuten

SIMMELSDORF - Weiter geht's für den Wanderreporter: Auf der 33. Etappe führt der Weg von Martin Müller aus Simmelsdorf bis nach Plech. Welche Abenteuer wird er auf seiner heutigen Tour wohl erleben dürfen? Mit uns sind sie rund um die Uhr live dabei!

Was für ein aufregender Tag für Wanderreporter Martin Müller: 17 Kilometer musste er am Donnerstag zurücklegen und durfte unter anderem einen Blick in das Tucher-Mausoleum wagen.