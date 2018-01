"Friederike"-Bilanz: Franken kommt glimpflich davon

In der Oberpfalz stürzt ein Linienbus in einen Graben - Vier Verletzte - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Während Sturmtief "Friederike" in weiten Teilen Deutschlands großes Chaos anrichtete, ist Franken mit einem blauen Auge davongekommen. Umgestürzte Bäume sorgten hier und da für Ärger, insgesamt stuften die Einsatzkräfte die Lage aber als "sehr ruhig" ein.

In der Gleiwitzer Straße in Erlangen wurde dieser Ford "Ka" Opfer eines Baumes. © Klaus-Dieter Schreiter



In der Gleiwitzer Straße in Erlangen wurde dieser Ford "Ka" Opfer eines Baumes. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



In Mittelfranken verzeichnete die Polizei am Abend 91 witterungsbedingte Einsätze, bei denen es sich hauptsächlich um umgestürzte Bäume auf geparkte Pkw handelte. Die Einsatzkräfte schätzen den Sachschaden auf rund 50.000 Euro, konnten dafür aber bestätigen, dass es keine Verletzten gab.

Die Leitstelle Nürnberg hatte bis zum Abend 108 sturmbedingte Einsätze zu verzeichnen, stufte die Lage aber ebenfalls als "nicht so schlimm" ein. Die meisten Einsätze fanden in Nürnberg (33) statt, nur knapp dahinter folgte Erlangen (26). In der Universitätsstadt wurde ein abgedecktes Dach gemeldet und ein Kran drohte umzufallen.

Bilderstrecke zum Thema Zahlreiche Feuerwehreinsätze: "Friederike" wütet in Erlangen Das Orkantief "Friederike" hat in Erlangen zwar nicht so gewütet wie in anderen Teilen Deutschlands, die Erlanger Feuerwehrhat hatte aber trotzdem alle Hände voll zu tun.



Entwarnung auch aus Oberfranken: Schon am frühen Abend konnte eine erste Bilanz gezogen werden, bei der sich ebenfalls herausstellte, dass es zu keinem Personenschaden gekommen war. Dafür verzeichnete die Polizei Oberfranken 105 witterungsbedingte Einsätze, bei denen mehrfach Bäume auf Straßen gestürzt waren. Drei Einsätze zogen einen Sachschaden nach sich. Diesen schätzte die Polizei auf insgesamt 15.000 Euro, konnte aber für den restlichen Abend Entwarnung geben und sprach von einer "sehr ruhigen" Entwicklung.

In der Oberpfalz kracht's

"Glimpflich ausgegangen", sei es in der Oberpfalz, erklärte die zuständige Polizei. Allerdings stürzte ein Linienbus durch die Witterungsbedingungen in einen Graben und landete auf der Seite. Vier Personen wurden leicht verletzt, zudem beläuft sich der Sachschaden auf ca. 120.000 Euro. Des Weiteren wurde ein Metalldach in Amberg teilweise abgedeckt und ein geparktes Fahrzeug durch eine herumfliegende Werbetafel beschädigt - glücklicherweise kam dort niemand zu schaden. Insgesamt bestätigte die Polizei Oberpfalz 40 Einsätze, die hauptsächlich durch umgestürzte Bäume ausgelöst wurden. Zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht.

vah