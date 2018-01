Frisch ins neue Jahr? Das Wetter bleibt vorerst wechselhaft

Wetterexperten rechnen in der ersten Jahreswoche mit milden Temperaturen - 31.12.2017 21:28 Uhr

NÜRNBERG - Viele Wolken, Regen und starker Wind beenden das Jahr 2017, doch immerhin bleiben die Temperaturen weiterhin im positiven Bereich. Genau so geht es im neuen Jahr weiter.

Freie Sicht auf die Raketen: Erst nach Mitternacht soll es ein wenig regnen. © linke



Freie Sicht auf die Raketen: Erst nach Mitternacht soll es ein wenig regnen. Foto: linke



Es war ein durchwachsener Jahreswechsel. Während es in Nürnberg und weiten Teilen Frankens klar und mit rund sechs Grad relativ warm blieb, traten mancherorts Flüsse und Bäche über die Ufer. Überschwemmungen sorgten in Ansbach und im Landkreis Neumarkt für ein ungewohntes Bild an Silvester.

Am Montag beginnt dann nicht nur die neue Woche, sondern auch ein neues Jahr. Leider bleibt das Wetter weiterhin wechselhaft und immer wieder fällt Regen. Immerhin vermeldet der Wetterdienst von nordbayern.de auch zum Wochenbeginn milde Temperaturen bei bis zu 10 Grad. Der Wetterochs ist ein wenig optimistischer, was die Regenfälle zum Jahresauftakt betrifft. Seinen Informationen nach gibt es nur vereinzelt Schauer mit Temperaturen bis zu 7 Grad.

Auch am Dienstag hält der Mix aus Wolken, Regen und Wind bei Temperaturen zwischen 4 und 6 Grad an. Am Mittwoch regnet es den ganzen Tag über bei Temperaturen bis zu 10 Grad.

Bilderstrecke zum Thema Silvesterlauf, Silversterkonzert, Silvestival: Die Wochenendtipps Das finale Wochenende des Monats steht an. Doch nicht nur das - auch 2017 sagt im Zuge dessen für immer "Adieu"! Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchstöbern der allerletzten Event-Rundschau in diesem Jahr und einen guten Rutsch!