Frische Böen bringen Wolken und abends vielleicht Regen

NÜRNBERG - Am Mittwoch weht uns der Wind in frischen Böen um die Ohren. Dafür fällt zumindest tagsüber kein Regen. Abends kann es hie und da nass werden. Aber keine Sorge, schon ab Donnerstag wird es wieder Schritt für Schritt wärmer.

Frische Böen bringen am Mittwoch eine Menge Wolken mit nach Franken. Foto: dpa



Am Mittwoch wechselt sich die Sonne mit dichten Wolken am fränkischen Himmel ab. Das Thermometer klettert laut dem Wetterdienst von nordbayern.de nur sehr träge auf maximal 18 Grad. Dafür wird es laut wetter.com stürmisch mit Böen zwischen mit bis zu 46 km/h. Immerhin: Die Temperatur bleibt auch gegen Abend stabil im zweistelligen Bereich, allerdings könnte Regen dem lauschigen Abend im Biergarten einen Strich durch die Rechnung machen.

Der Vatertag präsentiert sich uns den gesamten Tag über überwiegend bewölkt, es wird auch nur um ein paar Grad wärmer als am Mittwoch: 21 Grad sind das Maximum. Allerdings müssen die gefeierten Väter nicht im Regen stehen. Es bleibt nach dem Wetterdienst von nordbayern,de bis zum Abend hin trocken.

Dieser Trend setzt sich auch am Freitag fort. Und das Wetter schenkt uns noch einmal ein Grad mehr. Mit maximal 22 Grad und sonnigen Stunden können die, die sich einen Brückentag genommen haben, ganz entspannt den freien Tag in der Stadt oder im Park flanieren. Alle anderen haben auch am Abend noch Zeit und Sonne, um ihr wohlverdientes Feierabendbier zu genießen.

Ein vorsichtiger Blick aufs Wochenende macht Laune: Bisher sagen die Wetterfrösche Sonne satt und Temperaturen bis 27 Grad voraus.

