Frischer Sekt und nackte Haut: So feierte die Region Silvester

Hier finden Sie zahlreiche Bilder von den Partys zum Jahreswechsel - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Silvester lässt es der Franke krachen! In vielen Locations in Nürnberg und der Region feierten die Menschen ausgelassen in das neue Jahr hinein, tanzten bis in die Morgenstunden: elegant, lässig und wild. Wir haben die Bilder.

Bilderstrecke zum Thema Nackte Tatsachen: 20er-Jahre-Flair beim "Ball Belvedere" in Nürnberg Die 20er Jahre sind zurück: Der "Ball Belvedere" will eines der stilvollsten Silvester-Events Nürnbergs sein. Die Veranstalter selbst bezeichnen ihr Programm als "mannigfaltig" mit Burlesque-Einlagen und Black Jack. Nur echt mit Zwirbelbart, Hut und Melone - die Bilder aus dem Nürnberger Bäckerhof!



Bilderstrecke zum Thema Silvesterparty im Cinecitta: Abtanzen ins neue Jahr Party auf 5000 Quadratmetern: Zahlreiche Tanzwütige trafen sich am Silvesterabend im Nürnberger Cinecitta. Doch statt Kinosaal gab es dieses Mal Lounge und Tanzfläche. Wir haben die Bilder der etwas anderen Silvestersause!



Bilderstrecke zum Thema Silvester-Tanzparty im Orpheum: Frohes Neues auf der Tanzfläche Auch im Nürnberger Orpheum luden die Veranstalter an Silvester zu einer besonderen Party: DJ Chris legte die passenden Hits für die Gäste auf, die so ins neue Jahr wirbeln konnten.



Bilderstrecke zum Thema Im Hummer, im E-Werk, am Schloßplatz: So feierte Erlangen Silvester Mit Pauken und Raketen haben die Erlanger in der Silvesternacht das Jahr 2016 verabschiedet. Vor Mitternacht war der Schloßplatz das Party-Epizentrum, danach ging es raus aus den Minusgraden und rein ins mollig warme E-Werk. Wir haben die Bilder der Nacht.



Bilderstrecke zum Thema Fürth: Mit Schwung ins neue Jahr Vollen Hallen und gut besuchte Kneipen: Die Menschen in Fürth und im Landkreis feierten mit Schwung und gut gelaunt ins neue Jahr hinein.



Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

psz