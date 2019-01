Frost und Frust auf Frankens Fahrbahnen

Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor Glätteis - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Winter hat ganz Bayern weiterhin fest im Griff. Staus und Unfälle waren die Folge - auch auf den Straßen in der Region. In den kommenden Tagen klettern die Temperaturen aber nach oben.

Bilderstrecke zum Thema

Am frühen Mittwochmorgen war auf einmal alles weiß. Nicht nur in Nürnberg bedeckte der zarte Puderschnee die Straßen, auch Teile der Region verwandelten sich in ein wahres Winterwunderland. Wir haben Impressionen des Schneezaubers für Sie gesammelt.