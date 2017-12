Frost und Schneefall: Am Wochenende kann es glatt werden

Immer wieder ist allerdings auch mit Regen zu rechnen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der nächste Ansturm des Winters steht schon vor der Tür und bringt zum Wochenende jede Menge Frost und Schneeregen mit sich. Für die Region ist also Bibbern angesagt und für alle Autofahrer gilt: Aufgepasst, Frostgefahr!

Eine warme Wolle ist an diesem Wochenende wirklich von Vorteil. Es soll ungemütlich werden. © Felix Kästle/dpa



Eine warme Wolle ist an diesem Wochenende wirklich von Vorteil. Es soll ungemütlich werden. Foto: Felix Kästle/dpa



Schon am Freitagnachmittag ist über Mittelfranken ein plötzlicher Schneesturm hereingebrochen. Ungemütlich war es für alle Passanten und Fahrradfahrer - und auch die Autofahrer hatten aufgrund der geringen Sicht so ihre Probleme.

Bilderstrecke zum Thema Plötzlich Winter: Schneesturm überrascht Nürnberg Am Freitagnachmittag wurden die Autofahrer und Pendler von einem plötzlichen Wetterumschwung überrascht: Ein Schneesturm fegte über Nürnberg und legte eine dünne, weiße Decke über die Stadt. Mit Kapuzen und Schirmen kämpften sich die Spaziergänger ihren Weg durch das Schneegestöber.



Das Wetter zum Wochenende wird noch kälter, Sturmtief "Walter" bringt Schnee und Temperaturen bis zu - 3 Grad. Am Samstag ist laut wetter.com mit leichtem Schneefall zu rechnen. Achtung an alle Autofahrer: Es kann glatt werden.

Am Sonntag halten dann wieder dunkle Quellwolken und Regen Einzug in die Region. Den ganzen Tag über muss immer wieder mit Schauern gerechnet werden, stellenweise kann es zu Glatteis kommen. Summa summarum also viel Regen, und dazu gibt es laut wetter.com Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Laut dem Wetterdienst von Nordbayern.de steigen die Temperaturen zwar ab Montag wieder auf 5 bis 8 Grad, doch von wirklicher Besserung kann noch lange nicht die Rede sein. Der Schneefall geht dann nämlich in Regen über, was für uns Schirme und Kapuzen weiterhin unverzichtbar macht.

Auch wenn das Wetter nicht so das macht, was es soll, müssen wir uns ja trotzdem nicht die Laune verderben lassen. Die Region hat einiges zu bieten - auch abgesehen von Weihnachtsmärkten und Co.:

Bilderstrecke zum Thema Bluegrass, Waldweihnacht und Soulweekender: Die Wochenendtipps Die Tipps rund um den zweiten Advent beinhalten neben der Jahreszeit typischen Events auch wieder zahlreiche Musik- und Kabarettveranstaltungen. Werfen Sie doch mal einen Blick in unsere Veranstaltungstipps!