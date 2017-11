Frost und Schneefall: Der Rest der Woche bleibt kalt

NÜRNBERG - Der Winter kommt nach Franken: Pünktlich zur Eröffnung des Christkindlesmarkts zeigt sich das Wetter von seiner frostigen Seite. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind keine Seltenheit.

In der Region kann es am Wochenende zu Schneefall kommen. In höheren Lagen sogar zu 30 Zentimeter Neuschnee. Foto: Marcel Kusch/dpa



Donnerstag wird es kalt, wie auch im Rest der Woche. Es erwarten uns, laut Wetter.com, Temperaturen um 1 Grad. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Frost und Glätte bis etwa 12 Uhr. Mittags und nachts kann es zu leichtem Schneefall kommen.

Am Freitag bleibt es kalt und größtenteils wolkig. Schneefall wird es laut dem Wetterdienst von Nordbayern keinen geben. Passend zum Christkindlesmarkt aber Werte zwischen -2 und 0 Grad. Perfekt für eine Tasse Glühwein oder Kinderpunsch.

Zum Wochenende hin soll es in ganz Bayern frostig werden. An den Alpen könnten die Temperaturen am Samstag und Sonntag in den zweistelligen Minus-Bereich sinken, sagte ein Meteorologe des DWD. Auch mit zehn bis 30 Zentimetern Neuschnee sei zu rechnen. Im restlichen Bayern werde es bis zu minus fünf Grad kalt, stellenweise lasse sich auch die Sonne blicken. Nürnberg wird erst am Sonntagabend wieder vom Schnee heimgesucht.