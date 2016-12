Frostiger Jahreswechsel: Im Januar kehrt der Winter ein

NÜRNBERG - Nach den stürmischen Feiertagen bleibt es auch erst einmal windig, kalt und nass. Zum Jahresende wird es etwas ruhiger und auch die Sonne lässt sich ab und zu blicken. Im neuen Jahr erwartet uns jedoch richtig winterliches Wetter.

Bis zur Wochemitte bleibt es nass und windig. Im neuen Jahr erwartet und winterliches Wetter. © Harald Munzinger



Bis Mittwoch fegt der Wind noch durch Franken, dann dreht er von West auf Nordwest und lässt etwas nach. Bis dahin kann es lauz wetter.net noch böig sein. Besonders ungemütlich: Es kann zusätzlich regnen. Die Höchstwerte liegen bei vier Grad, nachts kann es jedoch richtig frostig werden. Die Temperaturen sinken stetig, die Wolkendecke lockert etwas auf. Ab und zu spitzt sogar die Sonne durch.

Am Donnerstag beginnt ruhiges Hochdruckwetter, das über den Jahreswechsel anhält. An Silvester bleibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit trocken. Nachts sollen die Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen. Am Boden bildet sich allerdings eine Kaltluftschicht, in der auch Nebel entstehen kann. Falls es aufklart, können die Temperaturen sogar auf bis zu -10 Grad sinken, prognostiziert der Wetterochs.

Im neuen Jahr könnte es dann eisig werden, wie die Meteorologen von wetteronline schreiben. Uns steht vorraussichtlich ein Wetterumschwung bevor. Ab 2. Januar sieht es derzeit nach richtigem Winterwetter mit Dauerfrost aus. Auch könnte uns eine dünne Schneedecke erwarten.

