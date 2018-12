Frühbucherrabatt für die Blaue Nacht 2019

Zum ersten Mal haben Kinder bis 15 Jahre freien Eintritt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im kommenden Jahr feiert die "Blaue Nacht" in Nürnberg ihr 20. Jubiläum. Dabei steht die Kulturveranstaltung unter dem Motto "Himmel und Hölle". Im Vorverkauf gibt es noch bis zum 31. Dezember ein Zwei-Tages-Ticket zum Preis einer Tageskarte.

Die "Blaue Nacht" ist in jedem Jahr ein kultureller Höhepunkt in Nürnberg. Auch im kommenden Jahr nehmen über 70 Künstler und Kultureinrichtungen teil. Freuen darf sich das Publikum über das Licht-Kollektiv Urban Screen (Hauptmarkt), das Künstler-Paar Changmin und Enhui Lee (Burg) und das Theater Anu aus Berlin (Lessingstraße). Bis zum 31. Dezember gilt noch der Frühbucherrabatt. Das Zwei-Tages-Ticket gibt es zum Preis der Tageskarte und Kinder bis inklusive 15 Jahren haben freien Eintritt.

Bilderstrecke zum Thema

Bereits in den frühen Abendstunden kam sie über Nürnberg, und sie dauerte an bis tief in die Nacht: eine ganz und gar magische Stimmung. Nürnbergs Innenstadt leuchtete an allen Ecken und Enden, die Bürger ließen es sich im Trubel gut gehen. Wir haben die Bilder der Blauen Nacht 2018!