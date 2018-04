Frühling bleibt in Franken: Viel Sonnenschein am Sonntag

Das Wochenende verwöhnt uns mit herrlichen Temperaturen - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Zumindest wettertechnisch ist dieses Wochenende wie aus dem Bilderbuch. In Franken hält der Frühling Einzug, die Sonne lacht vom Himmel und verwöhnt uns mit wohliger Wärme. Zumindest bis Dienstag soll das auch so bleiben.

Auch wenn es nachts noch frisch ist, verwöhnt uns die Sonne auch am Sonntag mit ganz viel Wärme. Foto: Herbert Bauer



Die Frühlings-Freude hält auch nach einem sonnigen Samstag weiter an: Am Sonntag soll laut Wetterochs kein Wölkchen am Himmel zu sehen sein. Maximal sind bis zu 21 Grad drin. Allerdings bleibt es in der Nacht noch frisch bei Tiefstwerten um die 4 Grad.

Ebenso frühlingshaft fängt der Beginn der nächsten Woche an. Auch am Montag sind Höchstwerte von bis zu 23 Grad möglich. Der Wetterochs lehnt sich sogar noch ein bisschen weiter aus dem Fenster und hofft auf einen Rekordwert für April von 25,7 Grad.

Am Dienstag geht es wettertechnisch dann leider wieder bergab. Ein Tief aus Frankreich zieht mit feucht-milden Luftmassen über die Region hinweg. Diese bringen den ein oder anderen Regenschauer oder Gewitter. Dafür halten sich zumindest die Temperaturen im Bereich um die 20 Grad.