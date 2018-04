Frühling ist da! Diese Biergärten in Franken haben geöffnet

Kühles Bier, blauer Himmel: Idyll am Wochenende lockt ins Freie - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Das wird ein Wochenende: Auf Franken wartet strahlender Sonnenschein und bis zu 21 Grad. Fehlt nur noch, richtig - ein kühles Bier. Schon Anfang April öffnen wegen des guten Wetters die ersten Biergärten. Ein Überblick!

Bilderstrecke zum Thema Endlich Sonne! Diese Biergärten haben am Wochenende geöffnet Kaum ist die Sonne da, strömen die Massen nach draußen. Die ersten Biergärten haben passenderweise auch schon geöffnet. Hier eine kurze Übersicht - ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit.



Ihr Lieblings-Biergarten fehlt in der Übersicht? Kein Problem - schreiben Sie uns einfach eine Mail an redaktion@nordbayern.de, am besten mit einem Foto. Wir nehmen ihn mit in die Bildergalerie auf.

lie