Frühling und Plusgrade? So wird das Wochenend-Wetter

Werte kratzen an 20-Grad-Marke - Allerdings wird es nass in Franken - vor 8 Stunden

NÜRNBERG - Die gute Nachricht vorweg: Die Temperaturen befinden sich in den kommenden Tagen allmählich wieder im angenehmen zweistelligen Segment. Doch der Schein vom schönen Frühlingswetter trügt. Am Samstag und Montag regnet es den ganzen Tag.

Mal davon abgesehen, was das Wetter die kommenden Tage auch bringen mag. Es ist Wochenende und alleine das sollte den Franken doch zuversichtlich stimmen. Wer die freien Tage sinnvoll nutzen will, der kann sich von unseren Wochenendtipps inspirieren lassen.

In den kommenden Tagen ist wieder mal die Hölle los. Fürther Fahrrad-Fans pilgern zu einer Fachmesse in die Stadthalle. Nicht weniger interessant ist die Comic- und Actionfigurenbörse. Sie steigt ebenfalls in der Kleeblattstadt. Außerdem starten gleich zwei Filmfestivals an diesem Wochenende. Das und jede Menge Musik halten die dieswöchigen Tipps bereit. Also, Vorhang auf!