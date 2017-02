Frühlingsgefühle bei 12 Grad am Donnerstag

NÜRNBERG - Ein klarer Himmel mit vielen Stunden Sonnenschein verwöhnt uns am Donnerstag. Der Frühling gibt ein kleines Gastspiel und beschert uns bis zu 12 Grad, bevor ein regnerischer Freitag ansteht.

Ganz Nürnberg genießt heute die sonnigen Stunden. Foto: Michael Matejka



Bis zum Frühlingsanfang sind es noch einige Wochen hin, jedoch zeigt sich der Donnerstag von seiner besten Seite. Viele sonnige Stunden und milde Südwestluft sorgen für Frühlingsgefühle.

Verantwortlich dafür ist Hoch "Erika", das weiter viel Sonnenschein in die Region bringt. Bei bis zu 12 Grad erlebt Franken gerade einen freundlichen und milden Tag mit teils wolkenlosem Himmel. Wie Goethe schon sagte:

"Wo wir uns der Sonne freuen, sind wir jede Sorge los. Dass wir uns in ihr zerstreuen, darum ist die Welt so groß."

Also raus an die frische Luft, Franken! Genießt die warmen Sonnenstrahlen auf eurer Haut, denn morgen sieht es leider schon wieder ganz anders aus. In der kommenden Nacht bleibt es zwar noch deutlich wärmer als zuletzt bei 4 Grad - damit einher geht allerdings laut Wetterochs ein recht kräftiges Regenband, das von Westen her kommt.

Daher ist dann auch am Freitag Schluss mit Sonne und frühlingshaften Temperaturen. Tagsüber sind laut wetter.com noch höchstens 7 Grad drin. Außerdem soll es vor allem am Morgen Regen geben, gegen Mittag wird es dann windig mit frischen Böen.

Der Himmel zeigt sich in strahlendem Blau.

Am Samstag bleibt es durchwachsen, bei gelegentlichem Durchbruch einiger Sonnenstrahlen. Die Temperaturen bleiben bei 7 Grad. Erst am Sonntag wird es wieder konstant sonnig und der Frühling kommt zurück. Dazu weht eine leichte Brise aus Westen.

