Frühlingsgenuss hält an: Sonne satt noch bis Montag

Erst am Dienstag sorgt eine Kaltfront für einen kleinen Stimmungsdämpfer - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Der Frühling ist in der Region angekommen: Reichlich warme Sonnenstrahlen und angenehm milde Temperaturen haben uns das Wochenende versüßt. Auch am Montag dürfen wir uns noch vom guten Wetter verwöhnen lassen, während am Dienstag einige Wolken aufziehen.

