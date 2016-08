Frühlingshaft: Wetter wird kühler, bleibt aber sonnig

Ganz gebannt ist die Gewittergefahr zum Wochenstart aber noch nicht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der ganz große Knall blieb bislang in Franken aus, die Gewittergefahr ist aber noch nicht ganz gebannt. Fest steht: Der Wochenstart wird etwas kühler, die Hitze flaut ab - schlecht wird das Wetter deshalb aber noch lange nicht.

Die ganz große Hitze ist vorbei - da darf man sich auch als Sportler mal wieder nach draußen wagen. Foto: dpa



Überall um Bayern herum rappelte es, krachte es, rumpelte es. In Hamburg tobte ein Unwetter zwei Stunden lang, in Weimar wurden sechs Menschen durch Blitzeinschläge verletzt. Und auch sonst war der Sonntagabend in Rest-Deutschland eher ungemütlich.

Ganz gebannt ist die Unwettergefahr zwar auch in Franken und Nürnberg noch nicht, der ganz große Knall dürfte laut aktuellen Prognosen jedoch ausbleiben. Die Fränkische und die Hersbrucker Schweiz könnte es auch in der Nacht auf Montag noch erwischen.

Stattdessen rauscht jetzt etwas auf die Region zu, das erst einmal schlimmer klingt, als es dann schlussendlich ist: eine Kaltfront. Die bringt laut dem nordbayern.de-Wetterdienst etwas kühlere Luft nach Deutschland. Dass die große Hitze dann vorbei ist, dürfte aber den ein oder anderen freuen. Der fränkische Wetterochs prognostiziert für den Wochenstart etwa 26 Grad, die "Schauer- und Gewittertätigkeit dürfte sich dabei auf die Südosthälfte Bayerns konzentrieren". Alles im grünen Bereich also.

"Mit einzelnen Gewitterzellen, die auch Sturmböen und Hagel bringen können, müssen wir aber trotzdem rechnen", sagt der Wetterochs aber auch.

Auf das Tief folgt? Richtig: das Hoch. Das "wälzt sich am Dienstag den Ärmelkanal hoch", glauben Experten zu wissen. Ab dann ist wieder heiteres Wetter angesagt. Nicht mehr ganz so heiß, dafür mit 23 bis 27 Grad fast schon frühlingshaft. Und das im Frühherbst!