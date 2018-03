Frühlingshauch hält an: Es bleibt mild und sonnig

Die arktischen Temperaturen sind vorerst überstanden - vor 8 Stunden

NÜRNBERG - Nachdem uns die Kälte in der vergangenen Woche fest im Griff hatte, wird es zum Wochenstart immer wärmer und frühlingshafter. Die Temperaturen halten sich im Plusbereich, ein Mix aus Sonne und Wolken lässt Franken weiter auftauen.

Mit einem Mix aus Sonne und Wolken sowie milden Temperaturen nähert sich der Frühling in langsamen Schritten. © News5/Weier



Die neue Woche startet mit milden Temperaturen und ohne Niederschläge, meldet der Wetterochs. Am Montag klettert das Thermometer auf bis zu 8 Grad. Trotz einiger Wolken am Himmel, zeigt sich ab und zu auch die Sonne. Der Wind weht nur schwach aus Osten.

Am Dienstag halten sich die Temperaturen ebenfalls im Plusbereich. Bis zu 5 Grad sind drin, allerdings könnten auch Niederschläge in Form von Schnee oder Regen fallen. Vor allem in der Nacht und am Abend kann es zu Bodenfrost oder überfrierender Nässe auf den Straßen kommen. Autofahrer und Fußgänger sollten daher besonders Acht geben.

Einzelne Schauer warten am Mittwoch auf uns. Außerdem sorgt ein stärkerer Westwind für Frische. Trotzdem sind bis zu 11 Grad drin.

Wann kommt der Frühling?

Mit den milden Temperaturen soll es auch in den kommenden Tagen weitergehen. Bei einem meist freundlichen Mix aus Sonne und Wolken wird es immer frühlingshafter. Metereologen rechnen nur noch Nachts mit örtlichem Frost. Mit der klirrenden Kälte ist also vorerst Schluss. Schon bald könnten die ersten Krokusse und Narzissen blühen. Laut Kalender beginnt der Frühling allerdings erst am 20. März. Ein bisschen gedulden müssen wir uns also noch.