Frustrierter Asylbewerber errichtet Straßensperre

Feuerwehr löschte die eineinhalb Meter hoch lodernden Flammen - vor 54 Minuten

LANDAU - Nach einer abgelehnten Heilbehandlung hat ein Asylbewerber in Niederbayern eine Straßensperre errichtet und angezündet.

Der 22-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Anwohner hatte die Polizei am Mittwochabend informiert, dass ein Mann neben einem Asylbewerberheim in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) sitzt und etwas angezündet hatte. Die Flammen hatten bis zu eineinhalb Meter hoch gelodert. Die Feuerwehr löschte die brennende Sperre aus Holzscheiten und zwei Fahrrädern. Verletzt wurde niemand.

dpa