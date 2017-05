10 Jahre Elternzeit: Papas zwischen Windeln und Fernweh

Drei Familien erzählen von ihren Entscheidungen — Engere Beziehungen - 10.05.2017 21:23 Uhr

FÜRTH - 2007 gelang der damaligen Familienministerin Ursula von der Leyen (CDU) ein Coup: Sie führte die Elternzeit ein, die es Familien erleichtern sollte, den Spagat zwischen Familie und Berufsleben besser zu meistern und finanzielle Engpässe zu überbrücken. Heute, zehn Jahre später, ist das Instrument fest etabliert. Familien haben von ihren Erfahrungen erzählt.

Familie Neubig ist inzwischen zu fünft und schmiedet neue Reisepläne. © Hans Winckler



Ausflüge machen, spazieren gehen, Kurse besuchen: Die Liste mit Dingen, die Bernd Geiger während seiner achtwöchigen Elternzeit mit Söhnchen Finn unternehmen wollte, war lang. Dann kam die Realität: Die erste Zeit verbrachte er am Bettchen des damals Einjährigen. Das Drei-Tage-Fieber hatte den Kleinen erwischt. Arztbesuche standen auf dem Programm.

Auch danach stellte Bernd Geiger fest, dass man mit einem Kleinkind oft vergeblich Pläne schmiedet. Zu wenig Schlaf in der Nacht, eine außerordentlich lange Mittagsruhe oder neue Zähnchen durchkreuzten sie. Langweilig wurde es nicht. Im Gegenteil: "Die Zeit ist so schnell vergangen." Viel hätte er noch vorgehabt, sagt der 42-Jährige. So hatte er gedacht, er könne in diesen zwei Monaten in aller Ruhe einmal sein Arbeitszimmer ausmisten und aufräumen. Passiert aber ist gar nichts. "Ich war einfach zu eingespannt."

Reaktion im Umfeld positiv

Bernd Geiger ist überzeugt, dass seine acht Wochen Elternzeit die Bindung zu Söhnchen Finn vertieft haben. © Hans Winckler



Dafür hat er sich ganz seinem Sohn gewidmet — und ist froh darüber, dass ihm die Elternzeit-Regelung dies ermöglichte. Die Bindung zu seinem Kind, da ist sich Geiger sicher, habe von diesen acht Wochen profitiert. Auch gut vier Monate später hätten seine Eltern den Eindruck gewonnen, dass die Beziehung zwischen Vater und Sohn eine ganz enge sei. Denn auch wenn seine "Vatermonate" vorbei sind, bemüht sich Geiger, viel mit Finn zu unternehmen. Dank seiner Tätigkeit als Lehrer gelingt ihm das momentan gut.

"Ich sehe unseren Sohn zurzeit fast mehr als meine Frau." Zwar ist auch sie an einer Schule beschäftigt, kommt aber meist später nach Hause. Dass sie derzeit nicht mehr Zeit mit Finn hat, belaste sie, erzählt Geiger. Damit, dass Finn zwei Monate lang in seiner Obhut war, habe sie aber kein Problem gehabt. "Sie hat mir von Anfang an zugetraut, dass ich das hinkriege." Überhaupt war die Reaktion auf die Elternzeit-Pläne in seinem Umfeld positiv; auch sein Arbeitgeber spielte mit. Zwei seiner Kollegen aber hatten Pionierarbeit geleistet: Auch sie waren für einige Zeit mit dem Nachwuchs zuhause geblieben.

Die Reise-Familie

Normalerweise vermeiden es Eltern kleiner Kinder tunlichst, ihnen klimpernde Kinderklaviere und dergleichen zu schenken. Schließlich müssen auch Erziehungsberechtigte an ihr Nervenkostüm denken. Kathrin und Stefan Neubig dagegen haben ein solches Gerät angeschafft - und ein dudelndes Spielzeughandy gleich mit dazu. Es sollte die Kinder auf dem Rücksitz beschäftigen, während die Neubigs mit dem Wohnwagen das nächste Ziel ansteuerten. Außerdem, auch das ist nicht unbedingt üblich, durften Anna, damals beinahe drei, und ihr knapp einjähriger Bruder Maximilian nach Herzenslust im Auto essen.

Aber die Familie hatte sich auch einiges vorgenommen. Sie wollte die beiden gemeinsamen Elternzeit-Monate nutzen, um zusammen etwas von der Welt kennenzulernen. Ursprünglich hatten sie von einem Trip nach Australien und Neuseeland geträumt - die Kosten für die Reise holte sie aber schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Also entschieden sich Neubigs für eine Fahrt mit dem Wohnwagen durch Spanien.

Mit dem Wohnwagen in den Süden

Sie waren in Barcelona, Madrid, Valencia, Ronda und Gibraltar. Und die Kinder? "Die haben das gut mitgemacht", erzählt Kathrin Neubig. Aber natürlich, räumt die 30-Jährige ein, habe man Rücksicht auf sie genommen. Einem anstrengenden Besichtigungsprogramm folgte stets ein Tag Pause. Für Anna, die bei den Besichtigungen schneller ermüdete als ihr kleiner Bruder im Buggy, habe man sich Spiele ausgedacht. In der prachtvollen Stadtburg Alhambra beispielsweise haben sich alle auf die Suche nach einer Prinzessin gemacht.

Die sieben Wochen hat die Familie genossen. Die Elternzeit, so Kathrin Neubig, sei dafür perfekt gewesen - nicht zuletzt auch wegen der finanziellen Unterstützung. Neubig steckt nämlich noch im BWL-Studium, wenn sie in Kürze mit der Masterarbeit fertig ist, steht die Jobsuche an. "Falls ich ein interessantes Angebot bekomme, könnte sich Stefan vorstellen, sich um die Kinder zu kümmern." Davon gibt es mittlerweile drei: Vor sieben Monaten kam Marie dazu. Bevor aber die Karten neu gemischt werden, steht erst einmal die nächste Elternzeit-Reise an: Im Mai geht es mit dem Wohnwagen wieder in den Süden. Zu fünft.

Die Vorher-Nachher-Mama

Sabine Zucker und ihr Mann erinnern sich, dass noch vieles anders war, als Sophia und Adrian auf die Welt kamen. © Edgar Pfrogner



Sabine Zucker hat den Wandel, den die Einführung von Elternzeit und -Geld mit sich brachte, hautnah erlebt. Ihr erstes Kind, Sophia, kam 2005 auf die Welt, 2007 folgte ihr Bruder Adrian, der bereits in die Elternzeit-Regelung fiel. Für die heute 34-Jährige änderte sich einiges. Nicht nur, dass sie anstelle von 300 Euro Erziehungsgeld nun Elterngeld bekam, das über dem vorherigen Satz lag. Plötzlich war da auch die Idee, dass sich ihr Mann Christian ein paar Monate um die Kinder kümmern könnte. Ein Plan, den die Familie allerdings wieder verwerfen musste.

Zu unsicher war der Job ihres Gatten, der einen befristeten Vertrag hatte. Außerdem, so Sabine Zuckers Einschätzung, sei es damals in keinster Weise selbstverständlich gewesen, dass sich Männer daheim um ihre Kinder kümmern anstatt zu arbeiten. Ob sich diese Einstellung heute, zehn Jahre später, geändert hat? "Auf jeden Fall!" Inzwischen sei es normal, dass sich die Väter mehr einbringen und die Familie gemeinsam darüber entscheidet, was für sie gut ist.

Sehnsucht nach dem Job wuchs

Auch bei ihnen war das so. Als Adrian eineinhalb war, stellte sich für die junge Familie die Frage, wie es nun weitergehen sollte. "Ich sollte mich dazu äußern, wann ich wieder arbeiten möchte", erinnert sich Zucker. Nach reiflicher Überlegung entschied sie sich, ihren Job als Erzieherin wieder aufzunehmen - eine Entscheidung, die sie bei ihrer Tochter noch nicht getroffen hätte. "Damals stand für mich fest, dass ich drei Jahre zu Hause bleiben möchte", sagt sie - nicht zuletzt, weil es kaum Krippen gab, die Kinder unter zweieinhalb Jahren betreuten. Inzwischen aber hatten sich einige Einrichtungen etabliert, und weil auch Zuckers Sehnsucht nach ihrem Job wuchs, wurde ihr Sohn ein Krippenkind.

"Ich finde, es ist nach wie vor eine Entscheidung der Eltern, wie lange sie ihr Kind ausschließlich selbst betreuen möchten", sagt die zweifache Mutter zu der Debatte darüber, wann der richtige Zeitpunkt ist, sein Kind in eine Einrichtung zu geben. Die Einführung des Elterngeldes, das maximal 14 Monate ausbezahlt wird, sollte auch den Effekt haben, Mütter schneller wieder in ihren Job zu bringen.

Das sei gelungen, meint Zucker, obgleich sie manchmal beobachtet, dass Chefs oder andere Mütter Druck auf Frauen ausüben, die länger mit ihrem Kind zuhause sein möchten. "Jede sollte darüber selbst bestimmen dürfen."

Gwendolyn Kuhn