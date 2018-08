118 Jahre altes Gotteshaus erhält ein neues Umfeld

FÜRTH - Sand, Staub und Steine: Die Umgebung der größten Fürther Südstadtkirche gleicht einem Schlachtfeld. Statt der Orgel geben Bagger den Ton an. Nur eine kleine Lücke im Bauzaun an der Simonstraße dient als Zugang ins Gotteshaus. Kaum zu glauben, dass St. Paul bald schon in einem völlig neuen Umfeld thronen wird.

Vor dem Hauptportal sind derzeit Bagger und Bauarbeiter noch mit dem Tiefbau beschäftigt. © Foto: Dittmar



Die Umgestaltung des Martin-Luther-Platzes ist in vollem Gange. Nach dem Neubau des evangelischen Gemeindehauses und der aufwändigen Kirchendachsanierung ist die Platzgestaltung ein weiterer Kraftakt zur Aufwertung des geistlichen Zentrums. Weil es eine öffentlich zugängliche Fläche mit hoher Aufenthaltsqualität ist, beteiligt sich die Stadt mit über einer halben Million Euro an der Generalsanierung des Kirchengrundstücks. 100 000 Euro muss die Gemeinde beisteuern.

Ein Spielplatz mit Bodentrampolin und Sandbereich an der Winklerstraße trägt den Kindern in der Nachbarschaft Rechnung, neue Bänke laden zum Verweilen ein. Glücklich ist Pfarrer Martin Adel darüber, dass die Architekten den Vorschlag der Gemeinde aufgegriffen haben und die Sitzmöbel in V-Form anordneten. "Das ist die beste Position, um zwanglos miteinander ins Gespräch zu kommen", erläutert der Geistliche.

Dass die alten Sträucher der Baumaßnahme weichen mussten, habe die Nachbarschaft erstaunlich gut verschmerzt. Aufs Grün muss sie künftig freilich nicht verzichten. Rund 20 Bäume sind neben neuen Rasenflächen in dem am Seiteneingang ausgehängten Gestaltungsplan rund um die Kirche vorgesehen. Das bedeutet viele Pflanzmaßnahmen. Vor dem Hauptportal, wo sich jetzt noch eine Großbaustelle ausdehnt, sollen einmal sieben Gedenksteine mit Grundbegriffen des Glaubens wie Hoffnung, Gemeinschaft, Vertrauen und Vergebung ins Pflaster eingelassen werden.

Bereits weit fortgeschritten sind die Arbeiten an der Wincklerstraße, wo eine neue Rampe den barrierefreien Zugang ermöglicht. Die in V-Form angeordneten Sitzbänke sollen eine zwanglose Kommunikation fördern. © Foto: Dittmar



Augenfälligste Neuerung ist die bereits fertiggestellte Rampe, die den barrierefreien Zugang über den Seiteneingang an der Wincklerstraße ermöglicht. Neue Fahrradständer erhöhen ebenso den Komfort der Kirchenbesucher. Zum besseren Erscheinungsbild von St. Paul bei Dunkelheit soll eine ausgeklügelte Beleuchtung beitragen. Sie wird am 10. November erstmals zur Geltung kommen, wenn bei der zentralen Feier des 200-jährigen Jubiläums der kommunalen Selbstständigkeit Fürths viele Gebäude raffiniert angestrahlt werden.

Die Einweihung des neuen Kirchenumfelds ist dann am 11. November vorgesehen, dem Namenstag des Fürther Patrons St. Martin. Ihm hat der Sage nach Karl der Große das erste Fürther Gotteshaus gewidmet. Bereits im Winter 2016 hatte die Landeskirche das Bauprojekt genehmigt. Doch erst im Mai diesen Jahres konnten die Arbeiten beginnen. Nach einer zweiwöchigen Sommerpause sind sie nun in die heiße Phase getreten.

Im Zusammenhang damit ist auch der Untergrund nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg abgesucht worden. 1943 waren nicht nur drei Wohnhäuser in der Amalienstraße von Bomben zerstört worden, sondern auch die Sakristei der 1900 eingeweihten Kirche. Den Krieg klammert die Kirchengemeinde nicht aus. Im November will sie mit einer Ausstellung an die Opfer des Ersten Weltkriegs erinnern. "Damit ihre Namen nicht vergessen werden", begründet Pfarrer Martin Adel das Vorhaben.

