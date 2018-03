14 Millionen Euro: Ansturm auf das infra-Darlehen

FÜRTH - Als außerordentlich begehrt hat sich das neue Bürgerdarlehen des städtischen Energieversorgers infra erwiesen: Schon nach knapp einer Woche hatten rund 700 Kunden des Unternehmens Anteile in einem Gesamtvolumen von 14 Millionen Euro gezeichnet.

Heiß begehrt waren die Bürgerdarlehen der infra. Foto: Thomas Scherer



Bereits in den ersten 24 Stunden, so die infra, kamen sechs Millionen Euro zusammen. Waren schon die Bürgerbeteiligungsmodelle in den Jahren 2013, 2014 und 2015 sehr erfolgreich, so habe die neuerliche Auflage unter dem Motto "Richtung Zukunft", bis Ende 2022 mit 1,75 Prozent pro Jahr verzinst, alle Erwartungen übertroffen, heißt es.

Das Interesse an dem am 20. Februar gestarteten Beteiligungsmodell sei "überwältigend" gewesen, sagt der stellvertretende infra-Geschäftsführer Marcus Steurer. Nach seiner Einschätzung ist die immense Nachfrage insbesondere mit der – gemessen an der derzeitigen Zinslandschaft – attraktiven Rendite zu erklären. Diese werde auch durch keinerlei zusätzliche Kosten wie etwa Depotgebühren geschmälert. Nach Ablauf des Anlagezeitraums erhalten die Kunden ihre Anteile in voller Höhe zurück.

"Hohe Identifikation"

Steurer glaubt aber auch, dass "die hohe Identifikation der Fürther mit ihrer Kommune und das persönliche Bestreben der Kunden, Gutes für die eigene Stadt zu tun", eine gewichtige Rolle spielten. Zudem ermögliche das relativ geringe Mindestinvestment von 1000 Euro "auch vielen jungen Menschen und Familien eine Beteiligung". Maximal konnte man pro Kopf eine Summe von 40 000 Euro anlegen.

Das gesammelte Geld soll laut infra dazu beitragen, die Region "als lebenswerte Heimat" zu erhalten und dies zu einem "Projekt aller Fürther" werden zu lassen. Ob ein weiteres Bürgerbeteiligungsmodell aufgelegt wird, sei derzeit noch unklar. Wer aber gegebenenfalls informiert werden möchte, kann sich schon jetzt per E-Mail an die Adresse buergerbeteiligung@infra-fuerth.de vormerken lassen.

