15. Fürthlauf: Die Kleeblattstadt wird zur Lauf-Arena

Die Veranstaltung mobilisiert am Sonntag wieder Bewegungshungrige - vor 11 Stunden

FÜRTH - In seine 15. Runde geht am Sonntag der von den FN präsentierte Fürthlauf. Ein Sportfestival der unterhaltsamsten Art ohne den sonst üblichen Leistungsdruck.

Ganz so ernst geht es beim Lauffestival in der Fürther Innenstadt nicht zu. Wie hier im vergangenen Jahr sind auch Spaßmacher mit von der Partie. Auf exakte Zeitmessung wird dafür weniger Wert gelegt. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Ganz so ernst geht es beim Lauffestival in der Fürther Innenstadt nicht zu. Wie hier im vergangenen Jahr sind auch Spaßmacher mit von der Partie. Auf exakte Zeitmessung wird dafür weniger Wert gelegt. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Dabei sein ist alles, lautet die Parole. T-Shirt und Urkunde sind den Teilnehmern als Trophäen garantiert. Darüber hinaus locken wieder zahlreiche von Sponsoren gestiftete Preise bei einer Verlosung und ein Rahmenprogramm, das es in sich hat. Geraldino und die Plomster, La Boum, das Maria Christina Godinez Rivera Quintett, Me&Reas, Crispy Jones, die Fürther Sambistas, Miller the Killer und Vincivi geben den Ton an, das Stelzentheater Spaßkoffer sorgt für Gaudi auf der Freiheit.

Rund 500 Kinder und 400 Erwachsene haben sich bereits für die Laufstrecken zwischen 1,3 und zehn Kilometer angemeldet. Nachmeldungen sind am Sonntag auf der Freiheit für 20 Euro möglich, Kinder bis 14 Jahre sind für 8 Euro dabei.

Los geht es um 10 Uhr mit dem Warming up für den ersten Kinderlauf, der um 10.30 Uhr startet. Die Erwachsenen gehen um 13.15 Uhr auf die abgesperrte Strecke rund um die Freiheit. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

fn