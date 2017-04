16-Jährige in Fürth angefahren: Polizei sucht Zeugen

Ältere Frau fuhr mit ihrem blauen Kleinwagen davon - Fußgängerin leicht verletzt - vor 14 Minuten

FÜRTH - Eine 16-jährige Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag im Fürther Stadtteil Am Ronhof angefahren worden. Die ältere Frau, die am Steuer des Kleinwagens saß, beging Fahrerflucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Jugendliche lief laut Polizei um kurz nach 16 Uhr auf dem Gehweg der Erlanger Straße in Richtung Poppenreuther Straße. Als sie die Friedenstraße überqueren wollte, startete zeitgleich eine ältere Frau ihren blauen Kleinwagen, um aus der Friedenstraße in die Erlanger Straße einzubiegen.

Dabei erfasste das Auto die 16-Jährige und verletzte sie leicht. Ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern, fuhr die ältere Frau in Richtung Ludwigsbrücke davon.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Die Unfallfahrerin und mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer 0911 - 973 997 171 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.