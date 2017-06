18. New Orleans Festival: Tanzlastig wie selten zu vor

Die dreitägige Veranstaltung zog 30.000 Besucher auf die Fürther Freiheit - vor 20 Minuten

FÜRTH - So tanzlastig war das Fürther New Orleans Festival selten: An allen drei Tagen gab es überaus mitreißenden musikalischen Stoff — was die gut 30.000 Besucherinnen und Besucher auch weidlich ausnutzten.

Viel los im Herzen der Stadt: Die 18. Auflage des New Orleans Festivals schien gut anzukommen. © Hans von Draminski



Viel los im Herzen der Stadt: Die 18. Auflage des New Orleans Festivals schien gut anzukommen. Foto: Hans von Draminski



Die 18. Ausgabe des nach wie vor sehr beliebten „Umsonst und draußen“-Musikfestes war vom Wetterglück verfolgt. Während ein paar Kilometer weiter „Rock im Park“ zeitweise in Regenfluten versank, blieben für Fürth nur ein paar eher symbolisch zu sehende Wassertropfen übrig.

Und selbst am Festivalsonntag, der „schauerlich“ startete, kam bis zum Beginn des Programms zuverlässig die Sonne heraus. Beste Voraussetzungen, sich nicht nur mit populärem Stoff vom Jazzrock bis zum Zydeco, vom Beatbox-Experiment bis zur Songwriter-Seligkeit zuzudröhnen, sondern selbst aktiv zu werden und ausgiebig das Tanzbein zu schwingen.

Das funktionierte bei den Partycoverversionen des virtuosen Rockgitarristen Siggi Schwarz ebenso gut wie bei Jens Wimmers Boogie Trio oder dem oberbayerischen Protestgrantler „Hundling“ alias Phil Höcketstaller aus München. Für Highlights sorgten Urgesteine und Newcomer gleichermaßen: Die „Busters“ sind schon 30 Jahre im Geschäft — und ihr Ska klingt so unverbraucht und Laune machend wie in den späten 1980er Jahren. Der finnische Power-Bluesrocker Ben Granfelt stellte die Arenatauglichkeit seiner ohrwurmigen Nummern unter Beweis — hier stand das Festivalgelände buchstäblich Kopf.

Bilderstrecke zum Thema 18. Fürther New Orleans Festival: Jazzrock und Liedermacher-Progpop Beim 18. Fürther New Orleans-Festival regiert die Vielfalt: Hier treffen Bluesrocker auf Progpopper und rockige Jazzer - langweilig wird das nicht. Und vom Regen, der zwischendurch aufs Gelände rieselt, lässt man sich auch nicht stören...



Mundpercussion und Vokaltrompete sind Markenzeichen der „Riders Connection“, die ihrem Soul- und Reggae-Ideal so fantasievoll frönt, dass ihre heiteren Nummern auch jenen gefallen, die mit diesem Genre normalerweise nichts am Hut haben.

Zum Abschluss wurde das New Orleans Festival mit dem jungen Rockabilly-Sänger Simon „Si“ Cranstoun noch einmal ganz nostalgisch. Und animierte eine Schar von Petticoat-Trägerinnen zum Tanzen...

hvd