Am Montagmorgen um 9 Uhr informierte der Schulleiter die Polizei - beißender Geruch hatte sich im Gebäude verbreitet. Die Beamten evakuierten die Realschule in Zirndorf. 20 Schüler wurden in ein Krankenhaus gebracht, 80 weitere klagten über Beschwerden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. © ToMa/ Grau