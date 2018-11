Bereits zum zehnten Mal verwandelt die Messe Winterträume das Steiner Schloss in ein "Paradies für Weihnachtsfans und Winterliebhaber" - über 100 Aussteller präsentieren im Schloss sowie im Park edle Stoffe, Schmuck, Deko-Artikel und allerlei Feines wie selbstgemachte Schokolade oder leckere Butterstollen aus dem Erzgebirge.

Am Samstagnachmittag kollidierte der Fahrer eines Volvo mit einem schleudernden Anhänger am Ortsausgang von Seukendorf. Der Mann wurde in seinem Wagen mit mittelschweren Verletzungen eingeklemmt. Zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt.