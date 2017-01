200 Jahre! Zeitzeugnisse gesucht

Grundschule am Kirchenplatz hofft zu ihrem Jubiläum auf die Mithilfe der Fürther - vor 43 Minuten

FÜRTH - Sie ist ein echtes Fürther Urgestein: Die Schule am Kirchenplatz feiert in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag. Indem sie in ihren Erinnerungen kramen, können die Fürther dazu beitragen, dass es ein ganz besonders gelungenes Fest wird.

Auch dieses Bild ist bereits ein Zeitzeugnis: Im April 2011 wird nach einer umfassenden Sanierung des Gebäudes das Gerüst vom Schulhaus am Kirchenplatz abgebaut. Davor spielen ein paar Kinder Fußball. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Neben verschiedenen Projekten ist zum großen Jubiläum eine Ausstellung zur Vergangenheit der heutigen Grundschule geplant. Dazu werden noch jede Menge historische Fotos, alte Zeugnisse oder Erlebnisberichte aus den letzten zwei Jahrhunderten gesucht. „Bestimmt gibt es ehemalige Schüler oder auch Lehrer, die uns dabei helfen könnten“, hofft Rektorin Claudia Meier-Niklis.

Die schulinterne Chronik beginnt nach ihren Worten erst im Jahr 1960, aber so viel sei trotzdem bekannt: Die Bildungsstätte im Schatten von Sankt Michael ist Fürths älteste noch bestehende Schule. Fürther, die etwas zur Ausstellung beisteuern wollen, dürfen es gerne am Kirchenplatz vorbeibringen oder auch per E-Mail schicken: sl@gs-kirchenplatz-fuerth.de. Groß gefeiert wird das Jubiläum voraussichtlich am 26. Mai.

Bis dahin tauchen die Schüler mit einem Projekt tief in die Historie ein: Am Ende wird sich eine „Geschichtsleine“ durch das Gebäude spannen, an der zu sehen ist, was in den vergangenen 200 Jahren so alles los war: in der Schule am Kirchenplatz, in Fürth – und in der ganzen Welt. Kleines Beispiel? „Als 1835 die erste deutsche Eisenbahn fuhr“, sagt Meier-Niklis, „gab es uns schon längst.“

Johannes Alles