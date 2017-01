2016: Jahr der Rekorde am Fürther Arbeitsmarkt

FÜRTH - Eine hervorragende Bilanz des vergangenen Jahres kann die Agentur für Arbeit in Fürth ziehen. Die Beschäftigung hat ein neues Rekordhoch erreicht. Jetzt wird es zunehmend schwieriger, für freie Arbeitsstellen noch geeignete Bewerber zu finden.

Agenturchef Thomas Dippold (li.) und Mitarbeiter Klaus Kretschmer im Berufsinformationszentrum an der Ludwig-Quellen-Straße. Foto: Foto: Edgar Pfrogner



„Dass es so gut läuft, habe ich nach all den Aufregern des Jahren überhaupt nicht erwartet“, sagt Agenturchef Thomas Dippold und nennt als Beispiel den Brexit. Dass die Arbeitslosigkeit heuer aber noch einmal abnimmt, daran glaubt der Bamberger nicht. Denn zunehmend schlagen arbeitslos gemeldete Flüchtlinge zu Buche. Sie in Jobs zu vermitteln, darin sieht Dippold die größte Herausforderung in diesem Jahr.

Sobald sie die Sprache einigermaßen beherrschen, sollen sie nach seinen Vorstellungen im Arbeitsalltag Erfahrungen sammeln. Qualifizieren könne man sich auch später noch. Schon jetzt gebe es im Agenturbezirk, der neben dem Fürther Landkreis auch die Stadt und den Landkreis Erlangen sowie den Landkreis Neustadt/Aisch, Bad Windsheim umfasst, immer mehr Beschäftigte mit ausländischem Pass – vor allem aus Bulgarien und Rumänien.

Zwischen Juni 2015 und Juni 2016 hat sich im Agenturbezirk die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten um 5255 auf das Rekordniveau von 239 848 erhöht. Und das, so Dippold, sei keine Folge der Umwandlung von Vollzeitstellen in Teilzeit. Von der guten Entwicklung profitierten insbesondere Langzeitarbeitslose. Dem Sozialbereich, der Pflege und der Metallbranche mangelt es bereits an Arbeitskräften.

Meldungen freier Stellen stimmen optimistisch

Optimistisch geht Dippold ins neue Jahr, weil die Unternehmen 2016 nochmals mehr freie Arbeitsstellen gemeldet haben. „Die Personalnachfrage ist unser zuverlässigster Konjunkturindikator“, erläutert der Agenturchef. Zu seinen großen Baustellen zählt er es, den Mitarbeiterbedarf der Wirtschaft auch bei rückläufiger Zahl der Bewerber um Arbeits- und Ausbildungsstellen zu erfüllen.

Dem tragen im Fürther Berufsinformationszentrum spezielle Berufsberater Rechnung, die sich um Schulabgänger kümmern, aber auch um Flüchtlinge. Dippold: „Wenn einzelne Branchen Bedarfslücken schließen müssen, organisieren wir gezielte Jobbörsen.“ Im Frühjahr hat er etwa eine Kampagne für Gastronomie-Arbeitskräfte vor Augen.

Im vergangenen Jahr waren in der Stadt durchschnittlich 4362 Menschen arbeitslos gemeldet, im Landkreis 1938. In der Stadt sind das 307 Personen weniger als 2015, im Landkreis 15. Während im Kreis Fürth die unter 25-Jährigen am meisten vom Aufschwung am Arbeitsmarkt profitierten, nützte die Entwicklung in der Stadt vor allem den Schwerbehinderten und Langzeitarbeitslosen.

Bei den gemeldeten Arbeitsstellen gab es eine gegenläufige Entwicklung: Im Landkreis meldeten die Firmen der Agentur letztes Jahr 2297 Stellenangebote – 701 mehr als im Jahr zuvor. Aus der Stadt gingen bei Arbeitgeberservice der Agentur hingegen 206 Stellenangebot weniger ein als noch 2015. Insgesamt standen den Vermittlern in Fürth 3043 Stellen zur Verfügung.

VOLKER DITTMAR