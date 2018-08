24-Jähriger schlägt drei Polizisten dienstunfähig

Der Mann hatte seine Ex-Partnerin aufgesucht und wurde aggressiv - vor 1 Stunde

FÜRTH - Erst bedrohte er seine frühere Lebensgefährtin, dann richtete sich sein Zorn gegen Polizeibeamte: Ein 24-Jähriger leistete in der Nacht zum Donnerstag in der Südstadt heftig Widerstand gegen seine Ingewahrsamnahme, drei Polizisten sind dienstunfähig.

Gegen 1 Uhr hatte eine 24-Jährige die Polizei gerufen. Sie gab an, dass ihr ehemaliger Partner vor der Haustür stehe und drohe, sie umzubringen. Vier Beamte waren rasch vor Ort, sie entdeckten auch den Randalierer, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte. Wie die Polizeipressestelle schildert, trat er äußerst aggressiv, provozierend und uneinsichtig auf. Man habe ihn mit Handschellen fesseln müssen, um ihn mit auf die Polizeiinspektion nehmen zu können.

Während des Anbringens der Handschellen – eine umschloss bereits seinen Arm –, habe er plötzlich um sich geschlagen. Dabei traf er mit der noch freien Schelle einen Beamten am Kopf. Einen zweiten Beamten verletzte er an der Hand. Es entwickelte sich laut Polizei eine "heftige Auseinandersetzung" zwischen den Beteiligten, in deren Verlauf der Mann auch versuchte, die Dienstpistole eines Polizisten aus dem Holster zu ziehen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Am Ende musste eine weitere Streife hinzukommen, um den Randalierer ruhig zu stellen.

Prellungen und mehr

Die Bilanz: Drei Beamte mussten sich in ärztliche Behandlung begeben, einer mit Kopfverletzungen, einer mit einer Fleischwunde an der Hand und ein dritter mit Schürfwunden und Prellungen an den Armen. Die Dienstkleidung der eingesetzten Polizisten wurde teils erheblich beschädigt.

Der 24-Jährige selbst wurde ebenfalls verletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird er zur Prüfung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter überstellt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

fn