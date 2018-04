Lange stand er leer, jetzt kommt Bewegung in den Grünen Baum: Die neuen Pächter Markus Binder und Norbert Zylka möchten der Traditionsgaststätte in der Gustavstraße neues Leben einhauchen. Dabei ist allerdings ganz schön viel zu tun: Seit einigen Wochen wird das Lokal mit viel Aufwand saniert.

Zu einem tödlichen Unglück kam es am späten Dienstagabend auf der B308 zwischen Immenstadt (Lkr. Oberallgäu) und Geschwend. Ein 19-jähriger Mann aus dem Raum Fürth kam alleinbeteiligt aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Hyundai-Kleinwagen von der Fahrbahn ab und prallte auf Höhe Bühl am Alpsee frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Mann eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.