300 Jahre Freimaurerei: Brutstätte der Demokratie

FÜRTH - Weltweit feiern die Freimaurer ihr dreihundertjähriges Bestehen. Auch in Fürth sind die Freimaurer seit über zweihundert Jahren aktiv. Das Logenhaus in der Dambacher Straße, das gleich mehreren Logen Heimstatt bietet, öffnete am Sonntag seine Pforten für alle, Mitbrüder standen Interessierten Rede und Antwort.

Im prächtigen Festsaal des Fürther Logenhauses lobt Oberbürgermeister Thomas Jung vor großem Publikum das Engagement der Logenbrüder. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Was wisse der gemeine Fürther über Freimaurerei, fragt Oberbürgermeister Thomas Jung bei seiner Festrede, und gibt gleich selbst die Antwort: "das Logenhaus in der Dambacher Straße". Und darüber hinaus nicht viel. Er selbst, so Jung, habe sich kundig gemacht und wisse nun, dass Fürth seine Freimaurer dem Umstand zu verdanken habe, dass Nürnberg seinerzeit die Tore vor dem suspekten Männerbund dichtmachte.

Dabei gehören illustre Namen der geheimen Gesellschaft an. König Friedrich II. von Preußen, Lessing, Goethe, Mozart. . . Was es nun mit der Geschichte der Freimaurerei und ihrer Denkungsart genauer auf sich habe, das umriss als Gastredner Andreas Plöger, der seinerseits einen Text des verhinderten Verfassers Jean Manuel Pauli vortrug.

Das offizielle Gründungsdatum 24. Juni 1717, als vier Logen in London sich zur ersten Großloge zusammenschlossen, ist natürlich unhaltbar. Die Freimaurer leiten ihre Genese von den Bauhütten der mittelalterlichen Kathedralen her, erklärte Plöger. Der englische Begriff für Bauhütte – Lodge – inspirierte zum Begriff Loge, hat also nichts mit einer Theaterloge zu tun. Die Architekten und Baumeister genossen das Privileg, weit durch die Lande zu reisen, sich laufend weiterzubilden, und ihr Leben einer Aufgabe zu weihen, die mehrere Generationen beanspruchte, und dies zum Lobe Gottes. Und so wie ein Baumeister Steine auswählt, behaut und ins Mauerwerk einfügt, müsse der Mensch an sich selbst arbeiten: als von Natur aus roher Klotz und als sein eigener Steinmetz, der ihn bearbeite, bis er sozial kompatibel sei.

Dass die Freimaurerei als "Geheimgesellschaft" in Verruf geriet, liegt nicht zuletzt am Wandel der Sprache. "Geheim" bedeutete im Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts auch soviel wie "privat". In diesen privaten Zirkeln spielten Herkunft, gesellschaftlicher Stand, Konfession, Religion und politischer Standpunkt keine Rolle, die Brüder begegneten einander gleichberechtigt. Dort tauschte man sich über die neuesten Erkenntnisse aus Kunst, Wissenschaft und Philosophie aus. So gesehen, bildeten die Freimaurer im 18. Jahrhundert Brutstätten der Demokratie in mehr oder minder absolutistisch regierten Staaten, und beförderten nach und nach die Etablierung der bürgerlichen Freiheiten. Dass es dabei auch zu Verirrungen, Geheimniskrämerei und rituellem Firlefanz kam, verschweigen Plöger und Pauli nicht.

Und heute? Angesichts des in den westlichen Gesellschaften dominierenden Individualismus, der Selbstverwirklichung, der Demokratie und des allgemeinen Strebens nach Wohlstand, sieht sich die Freimaurerei von konkurrierenden Sinnstiftern und -angeboten umzingelt. Hat sie dadurch an Wertigkeit eingebüßt?

Ein klares Nein setzt dieser Frage Wolfgang Klar, Dritter Vorstand der Loge "Zur Wahrheit und Freundschaft", entgegen: "In Zeiten, in denen Hass und Abgrenzung zusammen mit einer Verachtung für Tatsachen einhergehen, gewinnt die Freimaurerei als Kind der Aufklärung neu an Aktualität. Freimaurer pflegen den kultivierten Diskurs, mit dem Ziel der geistigen Entfaltung und der Übung der Toleranz und der Selbstdisziplin."

Damit sieht Klar die Freimaurerei im offenen Gegensatz zu Populisten, die die Illusion erwecken, einfache Lösungen für komplizierte Sachverhalte anzubieten. In dieselbe Kerbe schlägt auch der Bundesinnenminister für Ernährung und Landwirtschaft Christian Schmidt, der in seiner Grußadresse angesichts der jüngsten gesellschaftlichen Entwicklungen die Geisteshaltung der Freimaurer als "wichtiger denn je" preist.

Reinhard Kalb