In der Stadthalle Fürth haben am Donnerstagabend 140 Schülerinnen und Schüler der Leopold-Ullstein-Realschule Fürth ihr Zeugnis der Mittleren Reife überreicht bekommen. Zwölf Absolventen hatten dabei eine 1 vor dem Komma.

Aus der Ferne betrachtet sind Blitze ein wunderschönes Naturschauspiel. Dass mit einem Gewitter nicht zu spaßen ist, zeigte sich jedoch in der Nacht auf Donnerstag in der Mecklenburger Straße in Langenzenn (Landkreis Fürth).