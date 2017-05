50 000 Euro für einen Fürther Abenteuerspielplatz

vor 1 Stunde

FÜRTH - Ein neuer Spielplatz für Mannhof: Mit 50 000 Euro unterstützt die Sparda-Bank Nürnberg die komplette Neugestaltung eines Abenteuerareals am Regnitzgrund. Von der Spende gehen 15 000 Euro an das Netzwerk Kinderfreundliche Stadt, der Rest an die Stadt Fürth.

Ein wenig Geduld müssen die Kinder aus dem Mannhofer Herz-Jesu- und dem Vacher St.-Matthäus-Kindergarten noch haben. Bald aber sollen sie hier neue Möglichkeiten zum Spielen und Toben vorfinden. © Foto: Leberzammer



Einige Wochen müssen die Mädchen und Buben aus Mannhof und Vach wahrscheinlich noch warten. Dann soll er stehen, der neue Abenteuerspielplatz. Gedanken über seine Gestaltung können sie sich jetzt schon machen. "Bei dem Projekt liegt uns die Mitbestimmung der Kinder besonders am Herzen", sagt Maria Fontana-Eberle, Vorsitzende des Netzwerks Kinderfreundliche Stadt.

Noch ist die Fläche von braunen Pfützen, Lehm und Schotter überzogen. An eine Baustelle erinnert höchstens das rotweiße Absperrband, das im Wind flattert. Für den Beginn der Arbeiten peile man die zweite Jahreshälfte an, erklärt Ernst Bergmann vom Grünflächenamt mit Verweis auf die Vielzahl an städtischen Baumaßnahmen. Alleine die Spielplätze erfordern einen kontinuierlichen Einsatz. Und doch scheint es nie genug Areale zu geben.

Mit dem Mannhofer Platz beläuft sich deren Zahl in Fürth laut Oberbürgermeister Thomas Jung auf 95. "Wir haben in den vergangenen 15 Jahren 25 neue Spielplätze geschaffen", betont Jung. Da private Spenden nicht immer so reichlich wie in diesem Fall fließen, bleibt es allerdings offen, wann die 100er-Marke gerissen wird.

Thomas Lang, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank Nürnberg, freut sich, die Gelder aus dem Gewinn-Sparen symbolisch in Gegenwart von Kindern aus dem Mannhofer Herz-Jesu- und dem Vacher St.-Matthäus-Kindergarten überreichen zu dürfen. "Als Genossenschaftsbank engagieren wir uns seit jeher für die Belange junger Menschen", sagt Lang. Der neue Abenteuerspielplatz gebe Kindern und Jugendlichen Raum zur Entfaltung ihrer Potenziale. "Mit vielfältigen Angeboten werden hier verschiedene Altersgruppen zusammengebracht und Gemeinschaft erlebbar."

Maria Fontana-Eberle nimmt die Spende der Bank und die Bau-Ankündigungen der Stadt mit Freude zur Kenntnis. Gleichwohl müsse ihrer Ansicht noch viel mehr für die junge Generation getan werden. "Deshalb fordern wir einen Kinderbeauftragten, denn bislang machen wir das alles ehrenamtlich."

Jetzt sind allerdings erst einmal die Kinder an der Reihe. Das Netzwerk-Projekt "Spielen in Fürth" hat es sich zum Ziel gesetzt, jungen Fürthern Mitbestimmungskompetenz zu vermitteln. Dazu wird unter anderem am 28. Mai, dem Weltspieltag, eine Fragebogenaktion gestartet, bei der Kinder und Eltern Wünsche und Anregungen zur Spielqualität und den vorhandenen Möglichkeiten einbringen können. Fontana-Eberle ist überzeugt: "Partizipation ist demokratische Bildung, sie erzeugt Selbstbewusstsein und schafft Stärke."

